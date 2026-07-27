Abanca gana 386 millones en el primer semestre, un 9,6% menos, por el menor uso de beneficios fiscales

Presentación resultados Abanca - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Abanca registró un beneficio después de impuestos de 386 millones de euros en el primer semestre, un 9,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, debido al incremento de la tasa fiscal efectiva provocado por el menor uso de créditos fiscales.

Antes de impuestos, la entidad financiera ganó 501 millones de euros, un 3,7% más, según han destacado su presidente, Juan Carlos Escotet, y el consejero delegado, Francisco Botas, en la presentación de resultados este lunes.