Abanca Innova abre sus nuevas instalaciones en la sede del banco en Vigo con más de 400 metros cuadrados

VIGO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede corporativa de Abanca en Vigo, ubicada en el número 1 de la Avenida de García Barbón, estrena un nuevo espacio de innovación y emprendimiento de Abanca Innova, con más de 400 metros cuadrados para apoyar al ecosistema emprendedor de la ciudad con puestos de trabajo, salas de reuniones y espacios multiusos.

Para dar a conocer estas nuevas instalaciones, el banco ha organizado este jueves una jornada de trabajo en la que han participado una veintena de representantes del mundo del emprendimiento y la innovación, contando con la intervención del director general de IT, Información, Procesos y Operaciones de Abanca, José Manuel Valiño, y del director territorial de Abanca en Vigo, Walter Álvarez, además del responsable de Abanca Innova, José Antonio Suárez, entre otros.

El espacio, de más de 400 metros cuadrados, se encuentra en la planta baja del edificio de Abanca en García Barbón, con acceso directo desde la puerta principal del inmueble, que cuenta con más de 31.000 metros cuadrados en total.

Así, en su entrada cuenta con una zona de coworking que suma tres zonas modulares con 32 puestos de trabajo, tres salas de reuniones y un espacio multiusos con una pantalla de grandes dimensiones. Las instalaciones se completan con un espacio de picnic equipado con electrodomésticos y mobiliario.

Tal como han reivindicado desde la compañía, la llegada de Abanca Innova a la sede corporativa del banco en la ciudad supone un "espaldarazo" tanto al compromiso de abrir el edificio a la economía y la sociedad, como al propio proyecto de la aceleradora fintech de la entidad financiera.

Al respecto, Walter Álvarez ha puesto en valor la importancia de esta apertura para Abanca, con el objetivo de crear un ecosistema de apoyo al emprendimiento. Él ha destacado que estas instalaciones se ubiquen justo en la sede corporativa del banco, para abrirla a la ciudad.

Precisamente José Manuel Valiño ha puesto el foco en este punto, insistiendo en que se trata de un sitio "extraordinario" para "tomar cafés" y poder interactuar entre empresas y emprendedores para seguir creciendo.

Al evento también ha asistido la fundadora y consejera delegada de Venetta Food y presidenta de AJE Vigo, Águeda Ubeira, quien ha querido hablar de la importancia que tiene para las 'start ups' la colaboración con la banca.

Tal como han explicado desde el banco, Abanca Innova arrancó en 2016 en A Coruña con la vocación de apoyar la creación y desarrollo de propuestas empresariales emergentes nacidas o radicadas en Galicia. Aunque desde su inicio puso el foco en sectores como fintech, insurtech, regtech, sostenibilidad y ciberseguridad, "a lo largo de los años su aportación ha sido clave para avanzar en otras áreas con impacto en la industria financiera".

"Durante estos nueve años Abanca Innova se ha convertido en un actor clave para el ecosistema innovador de España y Portugal y ha logrado transformarse de un programa de aceleración a un proyecto más amplio que colabora directamente con compañías emergentes. Alrededor de 1.000 empresas se han involucrado en las distintas actividades organizadas por Abanca Innova, en más de 250 eventos y más de 50 pruebas de concepto ejecutadas a través de sus programas para startups propios y en colaboración con Lanzadera. En la actualidad, y hasta el próximo 7 de noviembre, está abierto el plazo de inscripción para participar en la undécima edición de su Programa para Startups", ha subrayado.

Ahora, el estreno de Abanca Innova en la sede del banco en Vigo pretenden que permita ahondar en el apoyo que la compañía presta al tejido productivo de la ciudad y su área de influencia. "La cercanía física de estas nuevas instalaciones con la oficina de Empresas y el conocimiento acumulado en esta materia van a ser claves para configurar un nuevo ecosistema startup en la sede de García Barbón y erigirse como polo de atracción de innovación", han concluido.