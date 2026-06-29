Abanca nombra dos nuevos consejeros independientes

Antonio Crespo y Alfonso de Castro, nuevos consejeros independientes de Abanca - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Antonio Crespo Ybáñez y Alfonso de Castro González han sido nombrados nuevos consejeros independientes de Abanca, en la junta general de accionistas que ha validado la gestión y las cuentas de 2025.

Presidida por su consejero delegado, Francisco Botas, la junta ha validado las cuentas anuales y el informe de gestión de la entidad y su grupo correspondientes al ejercicio 2025. De manera específica, también aprobó la gestión de la entidad en los ámbitos de la sostenibilidad y la responsabilidad social.

También se respaldaron, según la entidad "por amplia mayoría", el resto de las propuestas de acuerdo recogidas en el orden del día de la sesión, en la que estuvo representado el 84,17% del capital social de la entidad.

Además, la junta emitió un mensaje de apoyo para el pueblo venezolano, "que sufre las trágicas consecuencias del doble terremoto ocurrido el pasado miércoles".

En cuanto a las propuestas de acuerdo relativas a la composición de sus órganos de gobierno, fueron aprobados los nombramientos de Antonio Crespo Ybáñez y Alfonso de Castro González como nuevos consejeros independientes, la reelección para los próximos tres años de Leticia Iglesias Herraiz y la ratificación de Javier Alonso Ruiz-Ojeda.

Antonio Crespo Ybáñez es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (E-3) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Cuenta con un grado en Derecho y Economía y un máster en Sistema Fiscal Internacional por Indiana University. "Acumula una amplia experiencia de 40 años en los sectores de IT y consultoría", destaca Abanca.

Entre 1986 y 1988 dirigió el equipo de Fiscalidad Internacional de Price Waterhouse. Entre 1988 y 2013 desarrolló una "extensa trayectoria directiva" en Hewlett Packard, donde fue consejero delegado (CEO) para España y Portugal, habiendo asumido previamente las responsabilidades de director financiero (CFO) y director de operaciones (COO). Entre otros hitos, lideró la creación del negocio de servicios IT y la integración de firmas como Compaq y EDS.

En 2013 se incorporó a Deloitte, donde desarrolló la práctica de asesoramiento en Estrategia Tecnológica y de Tecnología en el sector financiero. Desde 2022 desempeñó el cargo de socio director de Consultoría Global en Deloitte España "liderando la transformación estratégica y el crecimiento del negocio de Consultoría de la firma".

Como otras posiciones relevantes, el banco indica que es miembro del patronato de la Fundación I+D de España; y anteriormente formó parte de los consejos de Deloitte Advisory España, de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), de la American Chamber of Commerce, del American Business Council y del comité consultivo de la CEOE.

Por su parte, Alfonso de Castro González es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Cuenta con un máster en Administración de Empresas (MBA) por el Instituto de Empresa (IE) y con el Programa de Dirección General del IESE.

Ha desarrollado también una "extensa carrera internacional" de más de 30 años en diferentes sistemas financieros, como Estados Unidos, España, países de Latinoamérica (México, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela), Polonia, Reino Unido y Asia.

Sus principales áreas de conocimiento, según Abanca, son los riesgos crediticios, estructurales y estratégicos. Cuenta con experiencia en todos los segmentos (minorista, empresas, mayorista, supervisión regulatoria, supervisión de riesgos), así como en la construcción de equipos de alto rendimiento en diferentes geografías y áreas de servicios centrales.

Desde 1991 ha desarrollado una larga trayectoria en diferentes unidades del Grupo Santander. Tras desempeñar distintas responsabilidades en España y México, entre 2005 y 2013 fue Chief Risk Officer (CRO) de Santander España.

Posteriormente se trasladó a Estados Unidos durante dos años, para ejercer primero como Chief Risk Management Officer de Sovereign Bank (Santander Bank, N.A.) y desempeñar luego funciones en Santander Holdings US.

En los años siguientes, desempeñó diversas responsabilidades internacionales desde Madrid, entre ellas la de Chief Credit Officer (CCO) para Europa del Grupo Santander entre 2021 y 2023. En los últimos años, su actividad ha estado centrada en los consejos de administración de diferentes unidades del Grupo Santander en Perú.