Abel Caballero inaugura la cuenta atrás hasta el 25 de diciembre: "La Navidad de todo el planeta es la de Vigo"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, inaugura una cuenta atrás hasta el 25 de diciembre en la calle Policarpo Sanz, a 7 de noviembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE VIGO

VIGO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha inaugurado este sábado un reloj digital con una cuenta atrás hasta el 25 de diciembre, que acompañará los 47 días restantes con mensajes en diferentes idiomas y que está situado en la calle Policarpo Sanz, al lado del gran árbol de Navidad.

"Todo el mundo sabe que la Navidad de todo el planeta es la de Vigo. Cuando nosotros iniciamos la cuenta atrás, enseguida empiezan todos los ayuntamientos de España, todos los de Europa y una parte importante de los de América a hacer la suya propia", ha asegurado el regidor desde un espacio habilitado junto a la pantalla.

A una semana del encendido de luces de la ciudad, previsto para la tarde del sábado 14, Abel Caballero realizó su tradicional cuenta atrás plurilingüe (en inglés, castellano y gallego) y, al terminar estos 10 segundos, pulsó el botón rojo que ha puesto en marcha el contador.

Este reloj será testigo de "cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana y cada mes" que queden hasta el 25 de diciembre. Lo acompañan distintas animaciones navideñas y, cada poco tiempo, su texto cambia a diferentes idiomas: inglés, italiano, francés, portugués y español, entre ellos.

El alcalde también reivindicó que, "en un momento en el que la Navidad iba a desaparecer", Vigo fue el "revulsivo" que se encargó de que esta época del año fuese "irreversiblemente hacia adelante". "Hicimos algo más especial todavía: en Vigo creamos la Navidad del siglo XXI", aseguró Abel Caballero.

Además, recordó que este año la Navidad incorporará novedades como una colaboración con Disney +, que supondrá la instalación de una ornamentación tridimensional en Policarpo Sanz y la celebración de un gran desfile por García Barbón a partir de las 17.00 del día del encendido de luces.