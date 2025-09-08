Abel Losada pide a quienes participen en protestas en La Vuelta que no admitan actos violentos de "grupos organizados"

Aplaude las "protestas pacíficas" pero advierte: las fuerzas de seguridad actuarán si corre peligro la seguridad de la carrera

PONTEVEDRA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, ha hecho un llamamiento a las personas que participen "de buena fe" en protestas de apoyo a Palestina, con motivo del paso de La Vuelta, para que "no consientan" los "actos de violencia" que protagonizan "grupos organizados", al tiempo que ha advertido de que las fuerzas de seguridad actuarán en caso de que se ponga en peligro la seguridad de la carrera.

En declaraciones remitidas a los medios, Abel Losada ha trasladado su "máximo respeto" por quienes quieren aprovechar la proyección internacional de este evento deportivo para "protestar cívicamente" y "sin poner en peligro la seguridad de la caravana ciclista", manifestándose "contra el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza".

De hecho, el subdelegado del Gobierno ha mostrado su "orgullo" y ha subrayado que comparte los valores que la ciudadanía manifiesta estos días en las carreteras de España, en el ejercicio de sus derechos, en un Estado democrático.

Sin embargo, ha animado también a todas esas personas que participan "de buena fe" en las protestas a que no consientan "que grupos organizados que están protagonizando actos de violencia ensucien la imagen que España está dando al mundo".

"COMPROMISO" DE ESPAÑA CON PALESTINA

Losada ha recordado que el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, "tuvo la valentía" de reconocer oficialmente al Estado de Palestina ya en mayo de 2024, y de "impulsar ese reconocimiento en la UE y en el concierto internacional".

"Es evidente que el Gobierno de España condenó las violaciones de los derechos humanos en Gaza y así se lo hizo llegar a los dirigentes israelíes y, mismamente, al propio presidente Netanyahu", ha proclamado, antes de recordar que este mismo lunes el presidente Sánchez ha anunciado medidas "contundentes" que demuestran "el compromiso de España con los derechos humanos" y la "crítica sin paliativos al genocidio israelí en Gaza".

Por todo ello, el subdelegado del Gobierno ha remarcado que aplaude las "protestas pafícicas", aunque ha insistido en que las fuerzas y cuerpos de seguridad van a estar desplegados en la provincia este martes (cuando La Vuelta pasará por tierras pontevedresas en una etapa entre Poio y Mos), "y no dudarán en actuar delante de cualquier acción que ponga en peligro la seguridad de la carrera".