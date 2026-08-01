Abierta la venta de los servicios especiales de autobús para Eje Atlántico, Lugo y A Mariña el día del eclipse

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de autobuses Monbus y Arriva tienen ya disponibles en los billetes para los servicios especiales con los que la Xunta refuerza el transporte público por carretera en el Eje Atlántico, en Lugo y en A Mariña el día del eclipse solar, 12 de agosto.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, este dispositivo facilitará los desplazamientos hacia las zonas con mejores condiciones para observar el eclipse, ofrecerá una alternativa al vehículo privado y reducirá la presión sobre las carreteras en una jornada en la que se prevé una "elevada afluencia".

Concretamente, en el Eje Atlántico se habilitan conexiones especiales desde la estación intermodal de Vigo hacia las estaciones de autobuses de A Coruña y Ferrol. En la ruta Vigo-Ferrol se incorpora un servicio especial con salida a las 12.35 horas y llegada prevista a las 15.30 horas, con paradas en las estaciones de autobuses de Pontevedra y Santiago, en Pontedeume, Fene y, ya en Ferrol, en la avenida de As Pías y el barrio de O Pilar.

En la ruta Vigo-A Coruña se habilita un servicio especial con salida a las 14.00 horas, con paradas en la estación de autobuses de Pontevedra, en la de Santiago y en la avenida de Alfonso Molina de A Coruña. En ambos itinerarios se habilita un servicio especial de regreso a las 23.00 horas, una vez finalizada la observación del eclipse.

Cambiando de provincia, en Lugo se incorpora una nueva salida a las 17.00 horas en la línea Lugo-Meira-Ribade. El trayecto realizará las paradas habituales en Castro de Rei, Pol, A Pastoriza, Meira, Riotorto, A Pontenova, San Tirso de Abres, Trabada y Vegadeo. El regreso desde Ribadeo será a las 22.30 horas.

En este sentido, dentro de A Mariña lucense se refuerza la conexión entre Ribadeo y las playas de Foz con una nueva salida a las 18.00 horas. Los servicios especiales de regreso están programados para las 21.30 y las 22.00 horas.

Todos los billetes ya están disponibles en las páginas web de Monbus y Arriva. Además, el propio día del eclipse también será posible comprarlos en las estaciones de autobuses -- hasta dos horas antes de la salida en el caso de los servicios del Eje Atlántico -- y en los propios vehículos en las líneas de Lugo y de A Mariña, hasta completar el aforo disponible.

Además, las personas usuarias podrán beneficiarse de las bonificaciones de la Xunta, incluidas las viajes gratuitos para menores de 21 años con la tarjeta Xente Nova y para los mayores de 65 años con la tarifa +65.