El abogado del condenado por el asesinato de Tatiana Vázquez deja la causa

Publicado 19/10/2018 11:05:32 CET

Dice que ha hecho "todo lo posible" para demostrar su inocencia y deja "paso a otro compañero" en caso de recurrir al Supremo

LUGO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Ibrahima N., condenado por el asesinato de la joven lucense Tatiana Vázquez en 2016, ha anunciado que renuncia a continuar con la defensa tras un importante "esfuerzo emocional".

El anuncio se produce el día después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimase el recurso de apelación interpuesto por su defendido, condenado a 25 años de prisión por el crimen de la que había sido su pareja, ocurrido en abril de 2016 en Lugo.

Este fallo del alto tribunal gallego confirma la condena de la Audiencia Provincial, que también le impuso otros dos años de privación de libertad por un delito de violencia habitual en el ámbito del hogar.

El abogado defensor, César Lodos, ha confesado que le llama la atención la rapidez con la que se ha emitido sentencia, en apenas dos semanas. "Ha sido visto y no visto. Ha sido una sentencia muy rápida", ha dicho, sorprendido.

Aunque ha reconocido que todavía no ha hablado con su cliente, el letrado ha asegurado que "por" su "parte" ha hecho "todo lo posible, no solo por defender su inocencia sino porque se supiera la verdad de lo que ocurrió".

"Una ciudad como Lugo, que no estamos acostumbrados a cosas tan atroces como lo que ocurrió con Tatiana, me hubiera gustado como todo ciudadano de aquí que se hubiera conocido lo que pasó; si hay un culpable, si hay dos, lo que quiera que ocurrió y he puesto todo el esfuerzo en que fuera así", ha resumido Lodos.

No obstante, llegada esta situación, considera que "ya ha llegado el momento de dejar paso a otro compañero", en caso de que la causa decida recurrirse ante el Supremo. "Lo dejo, es la idea que tengo ahora mismo. Mi etapa concluye hoy. El esfuerzo emocional que ha supuesto este asunto me ha llegado", ha añadido.