Abre este lunes el plazo para inscribirse en una nueva convocatoria de exámenes Celga

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta abre este lunes el plazo para inscribirse en una nueva convocatoria de las pruebas que permiten obtener los certificados oficiales que acreditan el conocimiento de la lengua gallega.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, las personas interesadas en realizar los exámenes Celga podrán anotarse hasta el próximo 3 de octubre.

En esta segunda convocatoria del 2025, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude prevé la realización de los exámenes correspondientes a los niveles más solicitados: Celga 2, Celga 3 y Celga 4.

Está previsto que las pruebas se realicen en la segunda quincena de noviembre, tanto en Santiago de Compostela como en Ponferrada y Madrid.

Las solicitudes y el justificante de pago de las tasas (16,92 euros) podrán presentarse por vía electrónica, a través del formulario normalizado de la sede electrónica de la Xunta, o de forma presencial en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.