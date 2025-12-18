Absuelven a un matrimonio de Monforte (Lugo) de apropiarse de 50.000 euros de un octogenario que cuidaban

LUGO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo dictó sentencia absolutoria para un matrimonio de Monforte acusado de los delitos de apropiación indebida y estafa.

La Sala concluye que no hay pruebas de que engañaran a un octogenario, ya fallecido, para que les entregara el dinero, ni que se apropiasen de él de manera ilícita.

Los hechos se remontan al año 2013 cuando el hombre se fue a vivir con sus vecinos para que lo cuidaran a cambio de una retribución económica de 470 euros mensuales que les daba el nieto del hombre.

Entre noviembre de 2016 y enero de 2017 el anciano retiró de su cuenta más de 50.000 euros en tres pagos diferentes, hecho que denunciaron tanto el nieto como su madre cuando este falleció, en 2021.

Para el tribunal, la prueba testimonial presentada fue considerada insuficiente y de carácter indirecto, ya que se basaba en declaraciones de testigos que no habían presenciado directamente los hechos.

Además, en la sentencia se destaca que el fallecido mantenía una capacidad de gestión de su patrimonio y que no existía constancia de reclamaciones previas al año 2019 sobre el dinero supuestamente apropiado.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.