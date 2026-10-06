La acampada de Santiago por la vivienda se mantiene pese al mal tiempo: "Como buenos gallegos, no nos para la lluvia"

Acampados en O Obradoiro por la vivienda, a día 6 de octubre de 2026 - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miguel García, actuando de portavoz de la acampada por la vivienda de Santiago, ha trasladado que continuarán establecidos en la Praza do Obradoiro de forma indefinida, por lo menos hasta que haya "cambios reales". "Somos gallegos, no nos frena la lluvia", ha asegurado, en referencia a la climatología.

Todo ello, después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, anunciase este lunes su decisión de convocar elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre y de que los sindicatos CC.OO y UGT acordasen convocar una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna.

En declaraciones a los medios, García ha trasladado que el problema de vivienda no viene de ayer ni de hace dos días, por lo que ha solicitado que la huelga general --cuya fecha todavía no se conoce-- "lleve a cambios reales" y no sea un "parche".

Ante este escenario, han decidido continuar la acampada de forma indefinida, pese a que continúan valorando diferentes opciones. "Hay como una sensación de estancia indefinida de momento, estamos todos por la lucha a pesar de la huelga general, que parece un parche de parte de Pedro Sánchez para asegurarse la silla en la Moncloa", ha manifestado.

Pese a la alerta naranja de lluvias intensas prevista para esta tarde y la tormenta que cae desde las 10.00 horas sobre Santiago, los manifestantes se muestran "optimistas" y recopilan carpas y palés para refugiarse. "Como buenos gallegos, no nos para la lluvia para nada, no nos va a frenar para seguir reivindicando", ha subrayado.

"Cada día llega más gente y este fin de semana aumentamos casi el doble. Llegó mucha gente joven, siempre está bien tener aire fresco y la gente está muy motivada. A título personal estoy muy emocionado y siento que por fin España se está levantando", ha celebrado, trasladando que ya hay más de 90 tiendas de campaña.