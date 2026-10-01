La acampada por la vivienda encara su segunda noche en O Obradoiro, donde convive con peregrinos y turistas

1121783.1.260.149.20261001192635 Varias personas durante una acampada por la vivienda, en la plaza del Obradoiro, a 1 de octubre de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada "indefinida" por la vivienda encara su segunda noche en la Praza do Obradoiro, en Santiago, donde las tiendas de campaña y las pancartas de los manifestantes conviven con el trasiego de peregrinos y turistas que llegan al epicentro de la capital gallega.

En la tarde de este jueves, miles de visitantes han pasado por la emblemática plaza, una imagen que contrasta con los jóvenes que, convocados por el Sindicato de Vivenda de Santiago, se han instalado la pasada noche con el objetivo de "luchar por una vivienda digna".

Entre la decena de tiendas de campaña los manifestantes han colocado pancartas en las que se pueden leer mensajes como 'Tourist go home' o 'Tu Airbnb era mi casa'. Los participantes han iniciado la acampada durante la madrugada de este jueves y su intención, según han trasladado, es mantenerla de manera "indefinida".

En la mañana de este jueves, el portavoz del Sindicato, Daniel, ha explicado, en declaraciones a los medios, que agentes de la Policía Nacional "identificaron a varias personas" --una por tienda-- como responsables ante lo que "pueda suceder".

"Estamos aquí en apoyo a Maricarmen, a todas las personas desahuciadas, en repulsa de especuladores, fondos buitre y de inversión que convierten a nuestras ciudades en meros parques de atracción y en material para especular", ha señalado.

Los acampados también han reclamado la aprobación de los dos decretos presentados por el Gobierno central, que se debaten este viernes en el Congreso de los Diputados. Aunque para ellos las medidas planteadas son "insuficientes", la probación de los decretos supondrá el "primerísimo paso" para hacer frente a la problemática de la vivienda.

"Sabemos que hay que seguir adelante y vamos a reclamar más a todas las instituciones, al Ayuntamiento, a la Xunta, al Estado, a la Unión Europea. En definitiva, a quien haga falta", afirmó.

Asimismo, han asegurado que no quieren causar "la más mínima perturbación al espacio" y que su objetivo es tener visibilidad. El portavoz del Sindicato también ha indicado que, a primera hora, recibieron la visita de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que les ha trasladado "su apoyo".

Las tiendas de campaña permanecen en uno de los principales puntos de llegada de los visitantes a Santiago, en una jornada en la que peregrinos, turistas y manifestantes han compartido el espacio con normalidad. La imagen se repetirá esta noche, cuando los acampados vuelvan a dormir en la plaza.

PP DE SANTIAGO PIDE EL DESALOJO

La acampada ha provocado también reacciones políticas. El concejal del PP de Santiago Adrián Villa ha pedido, a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', el desalojo de los jóvenes acampados.

"¿Cuánto va a tardar el gobierno del BNG en enviar a la Policía Local a desalojar a los manifestantes de la praza do Obradoiro? ¿O la prohibición de acampar en un lugar protegido por Patrimonio es selectiva?", ha escrito.

Por su parte, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha ironizado con que "la solución habitacional por la que será recordado (Pedro) Sánchez es la construcción de campamentos". "El campamento de Sol y los campamentos de Ceuta", ha añadido.

Prado ha apelado además a "dejar de calentar la calle" y, en tono jocoso, ha señalado que supone que el BNG "estará ayudando allí en la construcción del campamento que tiene montado debajo de su despacho" la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín.

EL BNG INSTA A LA XUNTA A "EJERCER SUS COMPETENCIAS"

Frente a estas críticas, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha defendido las acampadas por la vivienda y ha reivindicado "el derecho de manifestación y el derecho de concentración de la ciudadanía".

Rodil ha instado al PP y a la Xunta a "escuchar" y a "ejercer sus competencias" en materia de vivienda y ha puesto en valor el papel de los movimientos sociales, que, según ha destacado, han conseguido "en las últimas semanas poner en el centro del debate político" el derecho a una vivienda digna.