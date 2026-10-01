La acampada por la vivienda llega a Santiago: decenas de personas duermen en O Obradoiro "hartas de la especulación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas han iniciado esta noche una acampada en plena Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela con el objetivo de "luchar por una vivienda digna", siguiendo así el ejemplo de otras ciudades como Madrid o Barcelona en la que los manifestantes llevan días durmiendo en la calle.

Convocados por el Sindicato Vivenda de Compostela, los protestantes han mostrado su "hartazgo" contra la "especulación con la vivienda" y el "rentismo", acusando a la Xunta y al Gobierno central de "no hacer nada".

Según han explicado, la decisión fue tomada sobre las 00.00 horas de este jueves, cuando los primeros jóvenes decidieron acampar en la capital gallega. Sin embargo, esperan que esta noche se unan más personas para "aprovechar la fuerza que dio el desahucio de Maricarmen para intentar conseguir una vida más digna".

Ellos ven "insuficiente" el decreto de la vivienda que se debate este viernes en el Congreso de los Diputados este viernes, por lo que han convocado esta acampada "indefinida".

Así, ofrecerán una rueda de prensa sobre las 11.15 horas de esta mañana para informar a los medios de comunicación.