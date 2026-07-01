Un accidente con cuatro coches implicados deja cinco heridos en Vimianzo (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un accidente con cuatro coches implicados ha dejado este miércoles cinco heridos en la localidad de Vimianzo (A Coruña), tres de los cuales han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Cee.

Diez minutos después de las 15,30 horas, un particular llamaba al 112 para explicar que acababa de sufrir un accidente en el que estaban implicados cuatro coches. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 68 de la AC-552, a la altura de Cambeda (Vimianzo). Aunque todas las personas estaban liberadas y accesibles, varias de ellas precisaban asistencia sanitaria.

De inmediato, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias activaron un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Cee, la Policía Local de Vimianzo y los servicios de mantenimiento de carreteras.

Una vez en el punto, los medios confirmaron que no había personas atrapadas y que los cinco heridos no revestían gravedad. Por su parte, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 confirmó la evacuación de tres de ellos en ambulancia.