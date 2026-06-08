Un accidente en Lalín con tres vehículos implicados obliga a excarcelar a una persona, evacuada al hospital

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PONTEVEDRA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en Lalín (Pontevedra) en el que se vieron implicados tres vehículos ha obligado a excarcelar a una persona, que fue evacuada al hospital.

Según informa el 112, hubo constancia del siniestro poco después de las 15,15 horas; y otros dos implicados acudieron a un centro sanitario por sus propios medios.

Varios particulares alertaron al 112 Galicia de un accidente entre tres coches en el kilómetro 296 de la N-525, en Bendoiro (Lalín).

PERSONA ATRAPADA

Desde el primer momento ya señalaban que una de las personas implicadas estaba atrapada en uno de los vehículos.

En este operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Silleda, el GES y Protección Civil de Lalín y los servicios de mantenimiento de la carretera.