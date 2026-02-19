Un accidente entre tres coches en el Puente de Rande provoca colas kilométricas en la AP-9 a la salida de Vigo

Imagen del accidente en Rande de la cámara de la DGT. - DGT

VIGO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Colas kilométricas en la tarde de este jueves en la AP-9 a la salida de Vigo tras registrarse un accidente entre tres coches en pleno Puente de Rande.

Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, fue minutos antes de las 15.00 horas cuando un particular avisó de lo ocurrido, tratándose de un accidente sin heridos con tres vehículos implicados.

Sin embargo, los coches quedaron en pleno carril interior del Puente de Rande, en dirección Pontevedra, obstaculizando la circulación. Esto ha generado un gran atasco de varios kilómetros en la autopista.

A esta hora, los coches continúan en la zona y los servicios de emergencia han cortado un carril de Rande para solucionar la situación lo antes posible.