Juicio en Santiago por el asesinato de una mujer en Palmeira en 2024 - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El día 19 de marzo de 2024 Jhul Príncipe Casahuaman asesinó a puñaladas a la que había sido su pareja y madre de su hijo de solo dos años en su casa de Palmeira, en la localidad coruñesa de Palmeira, y este lunes, ante la Audiencia de A Coruña, ha reconocido todos los hechos que se le imputaban y ha aceptado 21 años y medio de cárcel por el crimen, de que ha asegurado que se arrepiente.

"Quiero pedir perdón a la familia de Andrea", ha dicho ante el tribunal este lunes tras ratificar el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes para poner punto y final a este proceso judicial, ratificando los informes que, desde la cárcel, apuntan a un "arrepentimiento" de los hechos por parte del acusado, aunque esta circunstancia, ha advertido la fiscal, no ha tenido ningún efecto en su condena.

La sección compostelana de la Audiencia de A Coruña había fijado para este lunes, y durante nueve jornadas, el juicio contra Jhul Principe Casahuaman, que se enfrentaba a un proceso con jurado popular. Desde primera hora, en los juzgados de Fontiñas se encontraban las personas citadas para tomar parte de este tribunal de jurado, dado que estaba previsto que la sesión arrancase con la selección de candidatos.

Sin embargo, en torno a las 10.30 horas, los seleccionados han abandonado el edificio judicial tras comunicárseles que las partes estaban negociando un acuerdo, por lo que, previsiblemente, no se celebraría el juicio.

La negociación de los pormenores y la redacción del acta ha llevado algo más de dos horas. Finalmente, y en presencia del procesado, que había sido trasladado desde prisión, se ha dado lectura al acuerdo de conformidad, según el cual ha reconocido que es culpable de un delito de asesinato y de otro de malos tratos con agravantes de género y de parentesco.

El procesado ha aceptado los cargos y el relato de hechos incluido en el escrito de acusación fiscal sobre lo sucedido en aquella tarde, por lo que se le impondrán 21 años y medio de prisión, así como el pago de una indemnización de 166.000 euros a su hijo y de 126.000 euros a la madre de la víctima.

Además, perderá la patria potestad de su hijo, sin derecho a visitas, y no podrá acercarse ni comunicarse ni con él ni con la familia de la víctima durante 40 años.

HECHOS PROBADOS

Según el escrito fiscal, víctima y asesino, ambos de 25 años, habían mantenido desde 2019 una relación sentimental en el marco de la que se había producido una denuncia y una condena por malos tratos. Eran padres de un niño pequeño que en el momento del crimen contaba solo con 2 años de edad.

Durante toda su relación, recoge el texto, el procesado había ejercido control y vejaciones reiteradas, revisándole su teléfono móvil y cuestionándole las personas con las que se relacionaba. Además, tras su ruptura, no lo aceptaba, y la vigilaba y la llamaba casi a diario, lo que generaba en ella inquietud y la obligó a bloquear su contacto.

El 19 de marzo de 2024, el día de los hechos, el acusado acudió a recoger a su hijo pequeño a la guardería y lo dejó a cargo de su hermana. Posteriormente, se dirigió a la casa en la que residía la mujer en Palmeira llevando consigo una navaja de 9,5 centímetros de hoja que "había adquirido varios meses con anterioridad con intención de acabar con la vida de ésta".

Una vez en el interior del piso, dentro de la cocina, el hombre la atacó de forma inesperada y repentina y le asestó hasta seis puñaladas en la parte derecha del cuello y la cabeza, otra en la parte izquierda del cuello y una en el tórax, que le causaron la muerte.

Antes de que llegara la policía, el hombre también se causó heridas a sí mismo. Jhul Príncipe Casahuaman permanecía en prisión provisional desde el momento de los hechos.