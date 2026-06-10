Acepta 2 años de cárcel por hacerse con 387.000 euros de la empresa de su exmarido en la que figuraba de administradora

Imagen de la vista de conformidad de este miércoles. - EUROPA PRESS

VIGO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha aceptado 2 años de prisión como autora de un delito de administración desleal y otro de apropiación indebida tras hacerse con 387.000 euros de la empresa de su exmarido, en la que ella figuraba también como administradora, ya que todavía estaban casados en régimen de gananciales.

La vista de conformidad se ha llevado a cabo este miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, y la mujer, expareja del exjugador del Celta Toni Otero, ha aceptado un año de cárcel por cada delito y el pago de una multa de 1.440 euros.

Según el escrito de acusación del Ministerio público, los hechos se remontan a finales de 2019, cuando la pareja se encontraba separada y valorando el divorcio, aunque ella seguía siendo administradora de la sociedad de su esposo, pero "en la práctica no efectuaba ninguna actividad real" en la empresa.

Aprovechando esa condición de administradora, habría hecho una serie de transferencias de la cuenta bancaria de la empresa hacia otras cuentas por valor de más de 280.000 euros, terminando buena parte del dinero en la cuenta de un primo de la mujer.

Además, posteriormente vació la cuenta conjunta de la pareja en la que había 215.000 euros. Inicialmente, Fiscalía solicitaba para ella hasta 4 años de prisión, quedándose finalmente en 2 años tras alcanzar un acuerdo entre las partes.

Dicho acuerdo también incluye el pago de una responsabilidad civil de 107.500 euros, correspondiente a la mitad del dinero que había en la cuenta conjunta, así como al abono de los 280.000 euros transferidos de la cuenta de la empresa.

En este punto, el primo de la principal procesada también ha sido condenado a título lucrativo con responsabilidad solidaria de esta parte de la responsabilidad civil, pactando la entrega de un piso ubicado en Vigo.