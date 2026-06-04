Acepta dos años de cárcel el conductor ebrio que chocó contra un árbol en Pol (Lugo) y causó la muerte del acompañante

LUGO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La jueza de lo Penal número 1 de Lugo ha sentenciado este jueves al conductor del accidente de tráfico registrado en Pol en octubre de 2023, y que tuvo como consecuencia la muerte del acompañante, a dos años de prisión y a la retirada del carné de conducir por un plazo de dos años y seis meses.

Fiscalía y las dos acusaciones particulares, una por la viuda y el hijo menor del fallecido, y otra por los padres y el hermano, han llegado a un acuerdo con la defensa para que fuera condenado a esta pena, aunque no ingresará en prisión al no tener condenas anteriores al día del accidente.

El conductor, que se salió de la carretera y colisionó contra un árbol, dio positivo en las pruebas de alcoholemia practicadas posteriormente y fue acusado de homicidio por imprudencia grave. Se enfrentaba, por ello, a cuatro años de prisión y a seis de privación del carné de conducir.

Según el relato de los hechos, que ha aceptado el ahora condenado, se explica que, además de las pruebas de alcoholemia positivas que se efectuaron ese mismo día, presentaba síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, como apatía, oscilación en la verticalidad del cuerpo, habla pastosa, halitosis, rostro muy enrojecido, pupilas brillantes y movimiento ocular ralentizado.

También se subraya que el fallecido, de 37 años de edad y muy conocido en la zona, sufrió numerosas lesiones en el accidente, que causaron su muerte minutos más tarde del impacto.

En la vista también se ha reconocido que la compañía aseguradora del vehículo ya ha consignado el 75 % de las indemnizaciones a los familiares directos y que hará el pago efectivo del restante en breve.

Además de la pena de cárcel, el conductor deberá pagar a los familiares la cantidad de 4.000 euros: 1.500 euros al hijo, 700 a su esposa, 700 a cada uno de los padres y 400 al hermano. Se ha acordado también la decisión de que no ingresará en la cárcel por el compromiso de reparación del daño en forma de pago de indemnización y siempre que no vuelva a cometer un delito en los próximos tres años. También deberá hacer un curso sobre conducción para que se le devuelva el carné.

La decisión de la suspensión de la pena no ha sido bien aceptada por la jueza, que, aunque se ha sometido al acuerdo de las partes, ha amenazado al condenado con que no habrá medidas atenuantes si vuelve a ser juzgado por un delito de conducción, ya que desde el accidente ha sido condenado en dos ocasiones más, una por conducir bajo los efectos del alcohol de nuevo y otra por hacerlo sin el permiso.