Acouga estima en 6.000 euros de media las devoluciones a clientes tras el fallo contra Abanca por las cláusulas suelo

Publicado 20/11/2018 14:12:56 CET

La sentencia, que no es firme, da la razón a 1.300 afectados por el cobro indebido de cláusulas suelo en hipotecas anteriores a mayo de 2013

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Galega de Consumidores (Acouga) estima en unos 6.000 euros de media por afectado las devoluciones que tendrá pagar Abanca a los 1.300 clientes de la demanda colectiva presentada por la asociación que reclamaba la devolución del dinero cobrado de más en préstamos hipotecarios con cláusulas suelo suscritos con anterioridad a mayo de 2013.

Este martes, el presidente de Acouga, Manuel Pérez, ha ofrecido una comparecencia de prensa junto al secretario xeral de la asociación, Xoán Pérez Lema. El abogado, que ejerce como asesor jurídico de la entidad y que además forma parte de los 1.300 demandantes, ha indicado que se trata del fallo en la historia judicial de Galicia "con más personas afectadas, por lo menos en el derecho privado".

El pasado viernes se conocía que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha dado la razón a los clientes en la demanda colectiva presentada por Acouga contra Abanca en la que reclamaba la devolución del dinero cobrado de más a los clientes con préstamos hipotecarios con cláusulas suelo suscritos con anterioridad a mayo de 2013.

La magistrada ordena en la sentencia a la entidad bancaria que restituya a los perjudicados las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de las cláusulas declaradas nulas en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.

Según las estimaciones de Acouga, la media en las cantidades a devolver a los consumidores afectados rondará los 6.000 euros, lo que sumaría un montante total para la banca de 9 millones de euros. Con todo, matizan que se trata de previsiones y que realizar una estimación adecuada es "complejo", pues el caso de cada cliente tiene sus propias características a pesar de tratarse de una reclamación conjunta.

Con todo, la sentencia no es firme, por lo que la entidad financiera Abanca tiene de plazo hasta mediados del mes de diciembre para presentar un recurso de apelación. Pérez Lema ha recordado que esta opción también recae sobre el Ministerio Fiscal, aunque, a su juicio, "no se justificaría que presentase un recurso contra 1.300 personas".

SIENTA DOCTRINA

Asimismo, el abogado ha destacado que la sentencia --"muy bien trabajada" por la magistrada-- sienta doctrina legal con "efectos restitutorios" que, en caso de que el fallo pase a ser firme, permitirá que se beneficie cualquier afectado por la aplicación de las cláusulas suelo en préstamos hipotecarios firmados antes de mayo de 2013.

Por contra, no podrán hacerlo aquellos consumidores que suscribiesen un acuerdo extrajudicial con Abanca que, como recuerda Acouga, fue una de las entidades financieras "más proactivas" a la hora de llegar a pactos con sus clientes para la devolución del dinero cobrado de manera indebida.

No obstante, la asociación apunta que las cantidades devueltas a estos consumidores están por debajo de lo que percibirán las personas adheridas a la demanda colectiva. En este sentido, Acouga cuenta con una consultora económica que velará "ex post" por el correcto pago de las devoluciones.

"MARES IGNOTOS"

El abogado ha agradecido "la confianza" depositada en Acouga por las 1.300 personas que se sumaron a la demanda colectiva, entre las que hay consumidores con más de un préstamo hipotecario y "muchos afiliados" que no residen en Galicia.

En este sentido, ha reconocido que "no era fácil confiar" en que la reclamación prosperase debido al "poco recorrido" en el sistema judicial español de las demandas colectivas, lo que supuso "navegar por mares ignotos".

Además, Acouga ha puesto el foco en que este fallo "histórico" se haya logrado desde Galicia, lo que evidencia "que no es necesario estar en Madrid" o en "grandes" asociaciones de consumidores para alcanzar estos objetivos.

FROB

Por último, los representantes de la asociación han reconocido que desconocen si sigue en vigor el acuerdo por el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se haría cargo del 85 por ciento del total de la cantidad que tendría pagar Abanca por la devolución de las cláusulas suelo.

"A nosotros eso no nos preocupa, lo que nos preocupa es que nos reparen", han zanjado, antes de recordar que el FROB "no es parte" en el proceso y, por lo tanto, no tiene opción de presentar recurso sobre la sentencia.