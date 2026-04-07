Activado un aviso amarillo por tormentas en las provincias de Pontevedra y Ourense y en zonas de A Coruña y Lugo

Archivo - Tormenta eléctrica en el distrito de Hortaleza, a 10 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Javier González - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas en las provincias de Pontevedra y de Ourense, así como en el interior, oeste y suroeste de A Coruña y en el sur y montaña de Lugo.

Con este nivel de aviso, la agencia de meteorología advierte de la posibilidad de granizo y rachas muy fuertes entre las 12.00 horas y las 22.00 horas de este martes.

Asimismo, mantiene activo un aviso amarillo en la costa del oeste de A Coruña, donde se prevén olas de hasta cuatro metros de altura.