Una activista lucense denuncia insultos racistas cuando auxiliaba a un joven atropellado en un paso de peatones

LUGO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La activista lucense Ruth León Gabarri ha denunciado en sus redes sociales haber sufrido un episodio de racismo mientras auxiliaba a un joven atropellado en la avenida de Madrid, a la altura del Conservatorio, en Lugo.

Según ha relatado, el accidente se produjo cuando un chico cruzaba correctamente por un paso de peatones, con el semáforo en verde para los viandantes. Al escuchar el golpe, León se giró y se acercó corriendo para ayudarlo. En ese momento, asegura que otra conductora se saltó un semáforo y estuvo a punto de atropellarla también.

La activista ha explicado que hizo un gesto con la mano a la conductora para advertirle de lo sucedido y que esta respondió llamándola "gitana de mierda". León ha subrayado que en el vehículo viajaban, además, tres menores de edad.

"Ser gitana no es ningún insulto. Lo que debería dar vergüenza es la falta de respeto, de humanidad y de valores", ha reivindicado en su publicación, en la que también ha reflexionado sobre la "falta de empatía" y el comportamiento de algunas personas ante situaciones de emergencia.

Ruth León Gabarri fue mediadora intercultural en la Asociación de Promoción e Integración Gitana y recibió el premio Entre Mulleres del Ayuntamiento de Lugo en reconocimiento a su compromiso social.