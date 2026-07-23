Activo un incendio forestal en Padrón (A Coruña), iniciado minutos después de que ardiese un coche en la AP-9

Un coche arde en la AP-9, a su paso por Padrón (A Coruña), a 23 de julio de 2026. - CEDIDA / EUROPA PRESS

A CORUÑA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal permanece activo en Padrón (A Coruña) desde las 14.57 horas de esta tarde. Minutos antes, un coche ardió en la AP-9 a su paso por este municipio, en un lugar próximo al del otro fuego.

Concretamente, el 112 Galicia recibió el aviso por este accidente a las 14.40 horas. Entonces, uno de los ocupantes del coche llamó a la central para informarles de que el turismo estaba ardiendo por detrás del motor. Con todo, nadie había resultado herido, indicó.

Hasta allí acudieron el GES de Padrón, los Bomberos de Boiro, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Efectivos desplazados indicaron a la central de emergencias que el fuego había llegado hasta una masa forestal próxima. También, después de las 15.00, una patrulla policial añadió que el lume había pasado hacia el monte. En el lugar quedaron trabajando bomberos forestales.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural ha confirmado la existencia de un incendio forestal en la parroquia de Iria Flavia, aunque, por el momento, no ha podido precisar si está relacionado con el suceso. Hasta el lugar ha movilizado a dos agentes, cinco brigadas, cinco motobombas y un helicóptero.