Activo un nuevo incendio en Carballeda de Valdeorras (Ourense), donde otro fuego arrasó Trevinca en agosto

Vecinos y voluntarios se organizaron en la aldea de Casaio, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), durante el fuego de agosto. - PEDRO DOMÍNGUEZ

OURENSE, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo incendio forestal permanece activo en el municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, desde las 14.56 horas del sábado. Según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, quema una superficie de más de 20 hectáreas.

Esta parroquia ya sufrió otro fuego en agosto, que arrasó 5.300 hectáreas --según las cifras de la Xunta-- en el entorno de las montañas de Trevinca. Sin embargo, en aquella ocasión se trataba de un incendio originado en Porto, en la comarca de Sanabria (Zamora), que traspasó la frontera con Ourense.

Esta vez, no procede de la provincia fronteriza, tal y como trasladan fuentes de Medio Rural, sino que se ha originado en la localidad ourensana.

Para su extinción se han movilizado, por ahora, un técnico, tres agentes, cuatro brigadas, dos motobombas, dos palas, tres unidades técnicas de apoio y tres helicópteros.