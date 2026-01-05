Un acto en Santiago honra a Díaz Pardo y Valle-Inclán, referentes "irrepetibles" para Galicia

Un acto en Santiago honra a Díaz Pardo y Valle-Inclán, referentes "irrepetibles" y "vitales" para Galicia. - XOÁN CRESPO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una doble celebración a dos referentes gallegos --Isaac Díaz Pardo y Ramón María del Valle-Inclán-- ha tenido lugar este lunes en el cementerio de Boisaca, en Santiago, donde casi medio centenar de personas han asistido para recordar la vida y obra de los dos homenajeados, referentes "irrepetibles" para Galicia.

El primer acto para honrar a Díaz Pardo --que falleció el 5 de enero de 2012-- comenzó sobre las 12.30 horas, el galleguista, escritor e intelectual ha sido ensalzado con la lectura de poemas y música clásica. Asimismo, se han colocado coronas de flores y cestos de manzanas sobre su tumba.

La ceremonia ha sido presentada por varios ponentes que, en diferentes momentos, han calificado al artista gallego de "irrepetible", un "navegador de fantasías" o, simplemente, "un verso libre".

En esta línea, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha puesto en valor la "honestidad" y el "compromiso" que Díaz Pardo mantenía con la cultura, la memoria y con Galicia.

La regidora también ha destacado el legado del artista a través de proyectos como el Laboratorio de Formas, Sargadelos o Ediciós do Castro, iniciativas que, según ha subrayado, "han sido concebidas para acercar el arte y el pensamiento crítico" a la sociedad gallega.

"(Díaz Pardo) es una figura clave de la cultura gallega contemporánea y profundamente vinculada a Compostela", ha añadido la alcaldesa.

UNA "HUELLA HISTÓRICA"

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que también ha participado en la ofrenda floral, ha subrayado que "siempre hay que tener presente la huella" que Díaz Pardo y Valle-Inclán dejaron en la identidad de Galicia.

"Es por eso que, además de recordar fechas señaladas con actos como este, también celebramos el legado de nuestras figuras históricas con amplias programaciones como el Año Castelao, que terminamos en diciembre o el Año Oteriano, que iniciamos en este 2026", ha destacado el conselleiro.

Con respecto a Valle-Inclán, de cuyo fallecimiento se cumplen este año nueve décadas, la alcaldesa de Santiago ha ensalzado su "estrecha relación" con la capital gallega y el valor de su obra literaria. También ha subrayado su capacidad para "combinar espíritu crítico, humor e innovación estética".

"Compostela fue para el autor un espacio de creación e inspiración, una ciudad que quedó profundamente vinculada a su trayectoria vital y artística", ha enfatizado.

El dramaturgo, poeta y novelista gallego, que formó parte de la corriente literaria del modernismo, falleció el 5 de enero de 1936, meses antes de que se produjera el golpe del Estado contra el gobierno de la Segunda República Española.