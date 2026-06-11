El acusado de dar la navaja al autor del apuñalamiento a Yoel Quispe admite que se la dio "por miedo"

Joven acusado de dar la navaja al autor del apuñalamiento mortal a Yoel Quispe en el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña - M DYLAN

A CORUÑA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven acusado de dar la navaja con la que el autor confeso de la muerte de Yoel Quispe -- en la Nochebuena de 2023 en A Coruña -- le apuñaló mortalmente ha admitido que se la dio. "Se la di por miedo".

Así lo ha expuesto durante su declaración en la última sesión, previa a la del viernes para la lectura de conclusiones por parte de las partes personadas, del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña.

En un primer momento, a preguntas de la fiscal -- ha optado por no contestar a otras de las partes, solo a esta, a su defensa y al jurado, que no preguntó, -- ha afirmado que él no tenía la navaja y que esta era propiedad del autor confeso del apuñalamiento. Luego, al leerse la declaración que prestó en su momento en el juzgado, ha admitido que la tenía él.

"Me pidió agresivamente la navaja sino no se lo hubiera dado y la guardé para que no pasara nada", dijo en ese momento, palabras que ha ratificado frente su postura inicial de negar que fuese el dueño del arma blanca.

Sobre el cambio de ropa que hizo con posterioridad a los hechos, dijo que actuó por miedo a represalias por parte del autor del apuñalamiento mortal y de su entorno.

También ha declarado que, por ese mismo motivo, no se fue con este procesado y el otro joven que se sienta en el banquillo de los acusados pero que coincidió con ellos en la cafetería en la que estuvieron tras los hechos porque no podía entrar en su casa.

Mientras, ha admitido que realizó una búsqueda en Internet sobre qué puede pasar cuando se dan dos puñaladas. "Era una duda general y un miedo por lo que me podía pasar por estar en el sitio equivocado", ha sostenido.

Inicialmente, Fiscalía --- a la espera de que pueda haber un cambio sobre la pena para los tres jóvenes acusados, en el momento de elevar a definitivas las posibles peticiones -- no pide condena para este acusado. Sí lo hacen las acusaciones particulares, que reclaman para él 25 años de cárcel como cooperador necesario en el delito de asesinato que imputan al autor confeso. Su defensa solicita la absolución.