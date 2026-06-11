El acusado de encubrir al autor de la muerte de Yoel Quispe niega que acordasen qué hacer: "No hablamos"

Joven acusado de encubrir el apuñalamiento mortal a Yoel Quispe en la Nochebuena de 2023 en A Coruña - M DYLAN

A CORUÑA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El joven acusado de encubrir al autor confeso de la muerte de Yoel Quispe -- en la Nochebuena de 2023 en A Coruña -- ha negado que acordasen qué hacer, él y los otros acusados, tras el apuñalamiento mortal por parte de uno de ellos.

Ha sido en las contestaciones realizadas a preguntas de su defensa, la única parte a la que ha contestado de todas las personadas en el juicio que se celebra en la Audiencia de A Coruña, en concreto Fiscalía, acusaciones particulares y otras dos letrados en representación de los acusados.

Del autor confeso del apuñalamiento mortal a Quispe, ha asegurado que les dijo "vamos, vamos", tras lo sucedido, y que él se marchó del lugar con este acusado. También ha dicho que en su caso no sabía lo que había pasado y que tampoco hablaron al respecto.

Después se fueron juntos a una cafetería y, posteriormente, él a la institucion benéfica Padre Rubinos porque en aquel momento, ha explicado, "estaba en la calle".

Por otra parte, dijo que hasta su detención, el 29 de diciembre, no se enteró "de nada esos días". "Me detuvieron, me llevaron a comisaría y me comentaron lo sucedido", ha apostillado.

El abogado de la madre de la víctima pide para él 15 años de cárcel como cómplice mientras que el del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor. Su defensa solicita la absolución.