El acusado de tirotear a un vecino en Maceda (Ourense) en 2022 se enfrenta a ocho años de prisión

OURENSE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará el próximo miércoles, 19 de noviembre, a partir de las 09.30 horas, al hombre acusado de tirotear a un vecino en la localidad ourensana de Maceda en el año 2022.

El Ministerio Fiscal pide para él ocho años y tres meses de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

Según se recoge en el escrito fiscal, los hechos sucedieron el 2 de noviembre de 2022 sobre las 21.30 horas cuando el acusado acudió al domicilio de la víctima, con la que había quedado por teléfono.

Al llegar, subió al domicilio y, después de un intercambio de palabras, sacó un arma de fuego. La víctima huyó hacia el interior, pero el agresor lo persiguió y le disparó hasta en tres ocasiones.

Además, el Ministerio Fiscal señala que el acusado tenía en su poder un arma de fuego que disparaba proyectiles de calibre 6,35 milímetros, pero no fue hallada, por lo que no fue posible saber si su cañón excedía de 30 centímetros o si la longitud total del arma excedía de 60 centímetros, por lo que "se ha de presumir en beneficio del reo que era un arma de fuego larga".

En todo caso, Fiscalía subraya que el acusado no tenía licencia de armas ni la guía de pertenencia del arma de fuego citada.

Por todo ello, Fiscalía considera imponer al acusado una pena de prisión de siete años y seis meses por el delito de homicidio en grado de tentativa, así como nueve meses de cárcel por el delito de tenencia de armas.