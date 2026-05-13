Adjudicadas por más de 33,3 millones las obras de prolongación de la Autovía da Costa da Morte

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha adjudicado por más de 33,3 millones (33.363.014,14 euros) la ejecución de las obras de prolongación de la autovía de la Costa da Morte, en el tramo entre Santa Irena, en el municipio coruñés de Vimianzo, y la carretera AC-432.

De ello ha informado el Gobierno gallego en un comunicado, en el que ha destacado que, con esta actuación, adjudicada a la UTE Construcciones y Obras Taboada y Ramos, S.L.U.- Construccións Obras eVias S.A. (COVSA) - COMSA, S.A.U. se prolongará el tramo de autovía de la Costa da Morte que se puso en funcionamiento en el año 2016, con casi 28 kilómetros libres de peaje que comunican los ayuntamientos de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas y el término municipal de Vimianzo, hasta Santa Irena.

La nueva intervención abarca 5,8 nuevos kilómetros de carretera, hasta la intersección con la AC-432, que comunica Vimianzo y Camariñas. Este tramo se construirá sobre una traza con parte del movimiento de tierras ya ejecutado.

Las obras incluirán la construcción de 2 enlaces y la previsión de un tercero, 3 viaductos, 6 pasos superiores, 3 pasos inferiores y 6 obras de drenaje. Cabe señalar como estructura más singular del proyecto el viaducto sobre el río Vimianzo, que permitirá el cruce de la vía sobre este entorno, entre los puntos kilométricos 7+005 y 7+249.