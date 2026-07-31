Adjudicado por más de 249.000 euros el equipamiento de la sala de radiología de Urgencias del CHUAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha publicado en el Portal de Contratos de Galicia la adjudicación, a la empresa Siemens Healthcare, S.L., del equipamiento para la sala de radiología digital robotizada con destino al Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña, por un importe de 249.260 euros.

La nueva sala permitirá optimizar los procedimientos de imagen, mejorando la precisión diagnóstica, la eficiencia en la adquisición de estudios y la ergonomía para el personal sanitario, según ha señalado la Xunta en una nota de prensa.

Así, el nuevo material dispondrá de un equipo generador de rayos X, colimador, tubo de rayos X con soporte telescópico de techo, mesa de exploración radiológica, bucky mural y detector digital.

La empresa adjudicataria deberá encargarse de las actuaciones que sean necesarias para la instalación de los equipos, con un plazo de ejecución de un mes.

AYUDAS ELA

En otro orden de asuntos, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la cuarta convocatoria de ayudas autonómicas de 12.000 euros destinadas a los afectados por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El plazo de solicitud comienza el próximo viernes, 7 de agosto, y estará abierto hasta el 3 de noviembre. El objetivo de estas ayudas, que son compatibles con cualquier otra orden de aportaciones, es contribuir a sufragar los elevados costes de esta enfermedad y, por lo tanto, puede emplearse para la adquisición de productos esenciales, contratación de servicios o mismo obras de adaptación en la vivienda.

El Diario Oficial de Galicia ha publicado también la orden de la Consellería de Sanidade con la convocatoria de incentivos destinados a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la realización de programas de carácter sociosanitario en el ámbito de los trastornos mentales y las adicciones. El Gobierno gallego apoyará a estas instituciones aportando un total de 1.694.134 euros en concepto de ayudas.

CENTRO SALUD EN MOS

En este contexto, la Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde, ha publicado en el Portal de Contratos Públicos la adjudicación, a la empresa Ángel Jaime Santorio Cuartero, de los servicios de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra del nuevo centro de salud de Mos, por un importe de 287.010 euros y un plazo de ejecución de un año y cuatro meses.

El plazo de ejecución de la redacción del proyecto básico es de un mes y medio desde la formalización del contrato. Tras aprobarse el proyecto básico, se dispondrá de dos meses para la redacción del proyecto básico y de ejecución.

Una vez que se disponga del proyecto aprobado, el Ejecutivo gallego procederá a licitar unas obras en las que la Xunta prevé invertir 4,7 millones de euros, con el objetivo de que puedan iniciarse en el primer trimestre de 2027.

El nuevo centro de salud que construirá la Xunta en el municipio de Mos dispondrá de dos plantas con una superficie útil total de 2.740 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 65 % en comparación con el actual.