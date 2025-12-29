ADOS anima a los gallegos donar sangre también en Navidad, un periodo en el que desciende el número de extracciones

Bus de ADOS para donar sangre en Navidad. - ADOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) ha agradecido la solidaridad de todos los gallegos que han acudido a donar sangre en 2025, animando a los ciudadanos a participar en la campaña de Navidad, ya que en los periodos de vacaciones suele descender el número de extracciones.

En un comunicado, ADOS ha puesto en valor la importancia de las donaciones, que han hecho posibles que este año se realizasen en Galicia una media de 800 intervenciones quirúrgicas al día, así como un trasplante de órganos y la atención de 2.800 urgencias cada jornada.

"La elevada participación de los donantes posibilitó que los hospitales gallegos llevaran a cabo con normalidad su actividad asistencial y que muchas personas solucionases su problema de salud o, incluso, salvasen su vida", ha añadido ADOS.

Pese a todo, ha recordado la necesidad de seguir donando en estas fechas, al tratarse del "mejor regalo" para la salud de muchas personas.