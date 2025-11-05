Aena empieza a trabajar con Xunta y ayuntamientos en la captación de rutas aéreas y descarta limitarlas por ciudad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aena ha puesto en común este miércoles su diagnóstico de la situación aeroportuaria de Galicia junto a representantes de la Xunta, ayuntamientos y otras entidades económicas, a partir del que comenzarán a trabajar "conjuntamente" cara a la coordinación autonómica y la captación de rutas.

El primer paso que dará la empresa estatal es la preparación de casos de negocio que puedan "funcionar" en Galicia, un análisis que se ha comprometido a tener "antes del final de año". Una vez cuenten con ellos, plantearán estos casos a las aerolíneas a través de los eventos especializados del sector. El director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca Vancells, ha descartado que se vayan a "limitar" destinos en alguna de las ciudades.

Así lo ha avanzado en atención a los medios tras la primera reunión del grupo de trabajo 'Conectividad de Galicia', que intentará potenciar la coordinación entre los aeropuertos gallegos. En la reunión han participado representantes del Gobierno, Xunta de Galicia y ayuntamientos, así como del Consejo de Cámaras de Galicia, del Clúster de Turismo de Galicia y de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG).

Entre ellos, además de Biosca, ha acudido la secretaria xeral de Mobilidade, Judit Fontenla; y, en representación de los ayuntamientos, han participado sus concejales de Turismo: Míriam Louzao (Santiago), Gonzalo Castro (A Coruña) y, en el caso de Vigo, las edilas de Turismo, Yolanda Aguiar, y Urbanismo, María José Caride.

DIAGNÓSTICO Y ESPECIALIZACIÓN

En este primer encuentro, Aena ha propuesto un calendario a seguir a seguir dentro de un marco compartido de análisis y propuestas técnicas. "A partir de unos datos iniciales que AENA ha aportado, hemos querido contar con los datos que las instituciones tienen y poder trabajar conjuntamente para ver cómo podemos optimizar la forma de trabajo de todos", ha valorado Biosca Vencells.

Según el diagnóstico de la empresa estatal, el tráfico áereo ha crecido en un 50% en Galicia, lo que ve como "muy significativo". Asimismo, a preguntas de los periodistas, ha rechazado a hablar de "desplome" en relación a la bajada de pasajeros en Santiago.

Con todo, reconoce que el anuncio de Ryanair --con el cierre de su base en Santiago y eliminación de rutas en Vigo-- ha "afectado" a ambos aeropuertos y la "forma de paliarlo" es "trabajar conjuntamente". "Afortunadamente hay muchas compañías que están dispuestas a rellenar el hueco que deja Ryanair", ha asegurado.

En esta primera reunión no se ha llegado a hablar aún de especialización en los aeropuertos. Sin embargo, cuestionado por una posible limitación de rutas, el director de Datos de Aena ha descartado que esta vaya a ser la estrategia: "No vamos a limitar ningún destino en ninguna ciudad. Lo que vamos a hacer es, a partir de datos objetivos, ver qué destinos encajan más en cada una de las ellas".