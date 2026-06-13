Afectadas cuatro personas y atendidos dos miembros de emergencias en un incendio en un garaje en Cambados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado afectadas este sábado por un incendio en un garaje en Tragove, en el municipio pontevedrés de Cambados. Dos miembros del equipo de emergencias tuvieron que ser atendidos en el lugar de los hechos.

Según ha detallado el 112 Galicia, recibieron varias llamadas poco antes de las 16.00 horas alertando de un incendio en una vivienda situada en Tragove. Todos los particulares coincidían en que había personas en su interior que quizás necesitaban ayuda.

Hasta allí se desplazaron los bomberos de Ribadumia, los efectivos del Servizo Municipal de Protección Civil de Cambados, Policía Local y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Finalmente, tuvieron que trasladar a cuatro vecinos afectados y atendieron a dos miembros de emergencias por golpes de calor y quemaduras leves en el lugar de los hechos.

Con respecto a la infraestructura, el garaje ardió por completo, con dos vehículos, una caldera y un camping gas, que explotó, en su interior.