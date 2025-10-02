Los afiliados a la Seguridad Social bajan en 7.205 personas en Galicia durante septiembre, un 0,65% menos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió 7.205 afiliados en septiembre en Galicia, lo que supone un 0,65% menos respecto a agosto, hasta 1.104.002 cotizantes, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, recogidos por Europa Press.

Este descenso contrasta con el incremento registrado de media a nivel nacional, ya que en el total de España la Seguridad Social ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%), su mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie en 2002. Sólo fueron mejores los meses de septiembre de 2020 y 2021, en el periodo de pandemia.

En los últimos 12 meses, Galicia incrementó su número de cotizantes en 18.156 personas, un 1,67% más, mientras que a nivel nacional esta cifra fue de 499.459 personas, un 2,36% más.

Por provincias, todas ellas disminuyeron sus afiliados, con 2.606 menos en A Coruña (-0,54%), hasta 479.613; mientras que en Lugo cayeron en 1.457 personas, (-1,12%), hasta 128.203. Además, Ourense y Pontevedra también registraron cifras en rojo, bajando en 198 (-0,18%) y en 2.943 (-0,75%), respectivamente, con 109.182 y 387.004 cotizantes cada una.

Del total de afiliados gallegos, 881.429 pertenece al régimen general, de los cuales 7.581 trabaja en el sector agrario y 21.600 en el hogar. Además, 204.578 son autónomos y 17.996 pertenecen al régimen del mar.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%). Tras el aumento de ocupados de septiembre, impulsado especialmente por la educación con el comienzo del curso escolar, el número de afiliados medios se situó en 21.697.665 cotizantes, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Departamento que dirige Elma Saiz ha destacado que entre el 22 y el 29 de septiembre los registros de afiliación diaria se situaron por encima de los 21,8 millones de ocupados.

El incremento de afiliados medios registrado en septiembre de este año es el más elevado desde 2021, cuando el sistema ganó casi 57.400 ocupados. En 2020, año de la pandemia, la Seguridad Social sumó 84.000 cotizantes con la relajación de las restricciones. Exceptuando esos dos ejercicios, no hay un septiembre mejor en la serie histórica que el de este año.

En el último año, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, la Seguridad Social ha ganado 499.459 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,3%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 56.700 afiliados (+0,26%), lo que llevó al sistema a máximos históricos de 21.728.949 cotizantes. Dentro de la serie desestacionalizada se han creado 1,92 millones de empleos desde diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

"Un mes más los datos ratifican la fortaleza del mercado de trabajo en España y confirman que las reformas han sido y siguen siendo eficaces. Si comparamos los resultados con 2019, vemos que hay muchos más trabajadores, en concreto, 2,3 millones más, y las bases de cotización han crecido un 23,4% de media. Desde la reforma laboral de 2021 hay 4 millones más de trabajadores con contrato indefinido", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

LAS MUJERES TIRAN DEL EMPLEO

La afiliación media subió en septiembre únicamente entre las mujeres, que ganaron 66.471 empleos en el mes (+0,6%), hasta los 10.234.627 cotizantes. La afiliación masculina, por su parte, cayó en 35.009 ocupados (-0,3%), hasta los 11.463.038 cotizantes.

El Ministerio ha destacado que, desde antes de la reforma laboral, la afiliación femenina ha aumentado un 12,6%, lo que supone 2,8 puntos más que entre los hombres. Asimismo, desde septiembre 2021, la ocupación entre los menores de 30 años ha subido un 24,3%, en tanto que la de los mayores de 55 años se ha incrementado un 23,3%, muy por encima de la media nacional (+11,1%).

Por su parte, la afiliación media de extranjeros subió en septiembre en 19.072 cotizantes respecto al mes anterior, un 0,6% más, hasta situarse en 3.088.341 afiliados foráneos, muy cerca de sus máximos históricos.

EDUCACIÓN, EL SECTOR QUE MÁS EMPLEO CREÓ EN SEPTIEMBRE

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 26.344 afiliados medios en septiembre (+0,1%), hasta los 18,21 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 7.581 afiliados (+0,2%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.413.292 personas.

El RETA ha ganado 36.212 trabajadores en el último año (+1,07%). Casi el 70% de ellos se han incorporado a sectores altamente productivos, como información y comunicaciones y actividades científico-técnicas, con más de 24.300 nuevos trabajadores por cuenta propia entre los dos.

Dentro del Régimen General, la educación protagonizó el mayor repunte de la ocupación en septiembre al ganar 61.025 cotizantes respecto al mes anterior (+5,7%) por el inicio del curso escolar, seguido, de lejos, por las actividades administrativas, con 23.843 afiliados más (+1,6%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 11.541 afiliados en el noveno mes del año (+1,9%), en tanto que el del Hogar registró 799 bajas (-0,2%).

Entre las actividades que perdieron afiliados en septiembre destacan el comercio (-44.031 cotizantes) y la hostelería (-32.294 ocupados), que se vieron afectados por el fin de la temporada turística en buena parte de España.

El Ministerio ha puesto el acento en la intensidad con la que han ganado ocupados en el último año los sectores de transporte y almacenamiento (+8,2%); actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+4,6%); agricultura, ganadería y pesca (+5,8%), y educación (+4,5%).

Por edades, las actividades de alto valor añadido (información y comunicaciones y científico-técnicas) se encuentran entre las cinco mayores con presencia significativa de los jóvenes, con crecimientos superiores al 29% desde 2021, más de tres puntos por encima de la media.