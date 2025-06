El alcalde de Lugo asegura lograr el "compromiso" de Renfe para implantar mejoras "reales" en los servicios ferroviarios

Acuerdan elaborar un estudio de viabilidad "para ajustar los horarios y frecuencias a las necesidades de los lucenses", dijo Fernández

LUGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha hecho un balance positivo de la reunión mantenida este miércoles en Madrid con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y en la que ha asegurado haber conseguido "el compromiso para implantar mejoras reales en los servicios ferroviarios que conectan la ciudad, con especial atención a los horarios y frecuencias con Madrid".

El encuentro ha sido calificado por el regidor como "muy productivo" y que "abre la puerta a una nueva etapa de diálogo técnico y político" que buscará corregir uno de los grandes déficits de Lugo: la imposibilidad actual de llegar a la capital del Estado en "horario útil" y volver en el mismo día. "La demanda es clara: un tren que permita estar en Madrid antes de las 10:30 horas para hacer gestiones, sin renunciar al regreso en el mismo día", ha explicado Fernández.

Según explica el mandatario, Renfe se ha comprometido a elaborar junto al Ayuntamiento un estudio de viabilidad para ajustar los servicios a las necesidades reales de los lucenses. Este documento será remitido al Ministerio de Transportes como paso previo para su eventual ejecución.

"No podemos permitirnos tener una estación intermodal moderna, lista en menos de un año, si los servicios ferroviarios no están a la altura. No se trata de un lujo, sino de una necesidad básica para la ciudadanía", ha defendido Fernández.

Pero el objetivo no se limita a un solo trayecto. El alcalde ha propuesto, además, avanzar hacia un modelo ferroviario más integral, con más conexiones a Ourense en horarios clave para enlazar con la alta velocidad, una futura línea directa con Santiago y la recuperación de los trenes de largo recorrido con Barcelona y la cornisa cantábrica, perdidos tras la supresión de servicios como el tren hotel.

Fernández ha sido claro: "Lugo no pide más que nadie, pero tampoco puede quedarse atrás. Necesitamos más trenes, mejores horarios y formar parte del Corredor Atlántico de mercancías. Es una apuesta por el futuro económico y social de toda la provincia".

Por su parte, González Abelleira, ha aprovechado la reunión de la junta de gobierno local para insistir en la necesidad de "recuperar servicios" y seguir demandando "hasta que se consigan", explicando que "sean del color que sean las instituciones, seguiremos reclamando un servicio ferroviario a la altura", dijo.