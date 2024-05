El alcalde Ourense anuncia que no volverá a convocar a la oposición a la junta de portavoces en lo que resta de mandato

Los grupos de la oposición acusan a Jácome de falta de transparencia y piden concreción en los asuntos a abordar

OURENSE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha anunciado que no volverá a convocar a la oposición a ninguna junta de portavoces en lo que resta de mandato después de que los grupos políticos no se pronunciasen sobre las propuestas que les trasladó la para eliminar la ORA y valorar la posible entrada de nuevos accionistas en el Club Ourense Baloncesto.

En un comunicado remitido a los medios, el regidor considera que los grupos políticos "lo que hicieron fue marear la perdiz", sin pronunciase en ningún sentido y apelando a que "necesitan más informes y hacer reuniones entre partes", entre otras cuestiones. Todo ello, ha considerado con el objetivo de "marear la perdiz con excusas interminables".

Jácome, que advierte que estas argumentaciones "no tienen sentido" toda vez que las propuestas van a pleno, donde los grupos tendrán que posicionarse, subraya que en el caso del equipo de baloncesto la oposición demanda datos de los accionistas que estarían interesados.

"Es algo absurdo porque lo que tenemos que decidir es si estamos dispuestos a vender las acciones del Ayuntamiento y ofrecerlas en el mercado para dar entrada a nuevos accionistas", ha señalado para asegurar que este asunto, además, no admite mucha dilación toda vez que "hay que planificar la próxima temporada".

En este sentido, explica el regidor, la falta de pronunciamiento político de los grupos municipales deja "bloqueados" los dos asuntos: tanto la supresión del a ORA como la posible entrada de nuevos accionistas en el COB.

Ante este escenario, el alcalde les ha comunicado a los portavoces que la de este martes ha sido la "última vez" que les convoca. "En lo que resta de mandato, nunca más los llamaré porque lo que hacen es marear la perdiz, no dicen nada y bloquean los asuntos".

LA OPOSICIÓN EXIGE A JÁCOME "CONCRECIÓN" Y "TRANSPARENCIA"

Tras la reunión, todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Ourense han coincidido al criticar la decisión adoptada por Gonzalo Pérez Jácome.

De este modo, la portavoz del PP local, Sonia Ogando, ha criticado la "falta de seriedad y rigor" del alcalde. "Volvemos a ser convocados mediante un mensaje a través de Whatsapp, sin convocatoria oficial y también sin acta de las dos reuniones mantenidas", ha señalado.

Asimismo, ha denunciado la "falta absoluta de planificación" y de "información" al sostener que "de ninguna de las cuestiones expuestas por el alcalde se presentó una propuesta objetiva ni acompañada de un mínimo de documentación o de datos".

"Lo único que tenemos claro es que quiere suprimir la ORA y el Partido Popular no se opone a eso, pero exigimos información veraz y clara", ha indicado.

En esta línea, los populares entienden que hay cuestiones importantes que tienen que estar definidas, a priori, como por ejemplo cuál es la alternativa de estacionamiento para garantizar la movilidad de los ourensanos en el centro de la ciudad.

El PP, además, reitera su apoyo al COB y señala que este asunto fue tratado "en la misma línea que el anterior, con una falta de concreción total".

"MÁS RESPONSABILIDAD"

En este sentido, el Grupo socialista ha exigido más responsabilidad y ha pedido también más concreción a Jácome para poder valorar las decisiones de suprimir la ORA y vender las acciones del COB.

Tras la reunión, los socialistas han trasladado su voluntad al alcalde de estudiar propuestas debidamente acreditadas y han rechazado dar su apoyo en el pleno a lo que califican de "caprichos" del alcalde, "con base en castillos en el aire sin ningún tipo de garantías para el desarrollo".

Así, en lo que se refiere a la ORA, la portavoz del grupo municipal socialista, Natalia González, ha señalado que la supresión es "competencia del pleno" y que gobierno local "no tiene ninguna alternativa real y concreta sobre lo que se va a hacer el día después".

En relación al accionariado del COB, el PSOE local sostiene que el Ayuntamiento no puede deshacerse de su participación en el COB si más, ni sin tener datos o garantías sobre los posibles inversores.

Además, ha sostenido que no se puede permitir que el alcalde responda "atacando y manifestando que no volverá a buscar consensos políticos en lo que resta de mandato o que no convocará más a la junta de portavoces". "La política es consenso. Y para hacer ciudad hay que tener proyecto, no arrebatos", ha zanjado.

EL BNG ACUSA A JÁCOME DE PEDIR A LOS GRUPOS "QUE VOTEN A CIEGAS"

Por su parte, el BNG también ha lamentado la falta de concreción e información por parte de la alcaldía en lo referido a estos asuntos y ha acusado al regidor de pretender que los grupos "voten a ciegas" lo que propone.

El portavoz municipal del BNG, Luís Seara, ha incidido en la necesidad de "contar con documentación e informes técnicos" sobre todos los pormenores de cada una de las propuestas para poder evaluarlas al detalle y, a partir de ahí, poder adoptar una decisión.

Con todo, lamenta que el alcalde no solo no ofreció ningún tipo de documentación o información adicional, sino que lo que pretende es que directamente le digan que sí a lo que el dice y que "voten a ciegas".

De este modo, sobre la ORA critica que el alcalde simplemente diga que existen visiones contradictorias a respecto del procedimiento a llevar a cabo para la posible supresión del servicio, sin aportar ningún informe jurídico ni estudio técnico de como podría afectar a la movilidad en la ciudad.

En lo tocante al accionariado del Club Ourense Baloncesto, Seara ha recordado que existe un procedimiento judicial aún pendiente de resolución impulsado por el accionista mayoritario, Grupo Hereda, y que "ante la falta de información sobre la situación real de la entidad" y el posicionamiento de la Diputación provincial, que también cuenta con un 16,5%, consideran necesario que sea convocada una reunión de todos los grupos a la que asistan todas las partes implicadas para aclarar las dudas que puedan existir.