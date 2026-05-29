El alcalde de Ourense remodela las competencias de su gobierno y asume Facenda con las cuentas pendientes de aprobación

Archivo - El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome(i),durante una concentración contra él, frente al Concello de Ourense, a 6 de noviembre de 2024, en Ourense, Galicia (España). Tras la primera huelga contra Jácome, otra se ha producido debido al manda - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha avanzado una remodelación de las competencias de su gobierno y pasa a asumir Facenda en un contexto en el que los presupuestos están pendientes de aprobación, tras ser rechazada la pasada semana la moción de confianza a la los vinculó.

En concreto, a través de un comunicado, Jácome ha explicado que prepara una remodelación del reparto de competencias entre los ediles con el objetivo de "optimizar la gestión" en el último año del actual mandato, que finaliza en 2027.

El primero de los cambios --y por el momento el único que ha anunciado, será que la concejala Tamara Silva, una vez finaliza la elaboración y presentación ante el pleno de los presupuestos (pendientes hasta ahora de una cuestión de confianza) dejará de gestionar Facenda para centrarse en las áreas de Educación y Política Social, que también desarrollaba.

Así las cosas, Jácome asume este área después de que el pasado viernes perdiese la moción de confianza a la que ligó la aprobación de las cuentas. Con todo, estas saldrán adelante salvo que en el plazo de un mes los partidos de la oposición presenten una moción de censura con un nuevo candidao a la Alcaldía.