El alcalde de Ourense remodela las competencias de su gobierno y mueve el área de Facenda a otro concejal

Archivo - El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome(i),durante una concentración contra él, frente al Concello de Ourense, a 6 de noviembre de 2024, en Ourense, Galicia (España). Tras la primera huelga contra Jácome, otra se ha producido debido al manda - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), ha avanzado una remodelación de las competencias de su gobierno y, en un contexto en el que los presupuestos están pendientes de aprobación (los ha ligado a una cuestión de confianza que fue rechazada la semana pasada), ha decidido mover de concejal las competencias de Facenda.

Aunque inicialmente anunció que las asumiría él, posteriormente ha emitido otro comunicado en el que concreta que, en aras de "optimizar la gestión" en el último año de mandato, será el concejal Francisco Lorenzo el que asuma desde la semana próxima las competencias de Facenda.

En el que avanza como "primero de los cambios" concreta que la hasta ahora edila responsable del área, Tamara Silva, una vez finaliza la elaboración y presentación ante el pleno de los presupuestos, pasará a centrarse en las áreas de Educación y Política Social, que también desarrollaba.

EL MARCO DE LOS PRESUPUESTOS

El cambio se produce en un escenario en el que el presupuesto de 2026 fue debatido y votado en el Consistorio. Rechazado por la oposición, Jácome lo vinculó a una cuestión de confianza que tampoco fructificó.

Con todo, este mecanismo implica las cuentas quedarán aprobadas salvo que en el plazo de un mes los partidos de la oposición articulen una moción de censura y presenten una moción de censura con un nuevo candidato a la Alcaldía, opción que se vislumbra, a día de hoy, difícil.