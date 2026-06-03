El alcalde de Sarria (Lugo) ratifica que no se presentará como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales

LUGO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sarria (Lugo), Claudio Garrido Martínez (Camiña Sarria), ha ratificado que no se presentará como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo del próximo año.

"No voy a ser candidato a la alcaldía", ha señalado este miércoles durante su intervención en la inauguración de las XIX Xornadas Xurídicas Román García Varela, que se celebran en el municipio lucense.

En septiembre del pasado año, Garrido Martínez y el PP llegaron a un pacto, que incluía diferentes inversiones en la localidad. Con ello, el alcalde, que anteriormente fue regidor bajo las siglas del PSOE, daba por concluido el ciclo político de Camiña Sarria y avanzaba su intención de no presentarse "al 99,99%" de las posibilidades.

El acuerdo entre PP y Camiña Sarria tenía como objetivo impulsar 15 actuaciones "estratégicas" para el desarrollo del municipio, un pacto con el que la formación independiente liderada Claudio Garrido da por finalizado su ciclo político al ver cumplidos sus objetivos fundacionales.

El documento, 'Acordo para o Desenvolvemento Estratéxico de Sarria (ADES)', establece el marco de diálogo y trabajo entre ambas formaciones hasta mayo de 2027 para impulsar "una quincena de inversiones y actuaciones estratégicas que buscan situar al Ayuntamiento de Sarria en el lugar que merece" en la provincia y en Galicia.