El alcalde de Vigo exige explicaciones a la Xunta tras el derrumbe del techo de la lonja de Canido

Publicado 06/02/2019 14:39:27 CET

VIGO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha exigido explicaciones a la Xunta tras el derrumbe del techo de la lonja de Canido que ha tenido lugar este miércoles y que, según ha señalado, "está totalmente operativa".

En rueda de prensa, el regidor ha calificado de "gravísimo" el accidente y ha recordado que su titularidad corresponde a Portos de Galicia, una entidad dependiente de la Administración autonómica.

Según han precisado los bomberos en declaraciones a Europa Press se desplazaron hasta la nave a las 7,30 horas, donde comprobaron que no había habido heridos y retiraron los escombros. Sin embargo, Caballero ha insistido en que el hecho de que no hubiese víctimas solo se debió a que "en ese momento no había actividad" en la lonja. "No quiero pensar en lo que hubiera pasado si (el techo) se hubiese caído dos horas después", ha alertado.

Asimismo, ha detallado que la Policía Local y los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento se desplazaron al lugar de los hechos. Después de realizar una revisión del inmueble, los empleados municipales han comunicado a la Xunta lo ocurrido y la han instado a tomar "medidas urgentes de seguridad".

Mientras, Portos de Galicia ha confirmado a Europa Press que tres técnicos de esta entidad se han desplazado a la lonja viguesa para elaborar un informe técnico y, así, "determinar las causas" del desplome. Además, ha explicado que esta nave "está concesionada a la cofradía de pescadores", por lo que si el derrumbe se debe a un problema de mantenimiento será esta entidad la responsable y, si se trata de un problema estructural, el organismo autonómico.