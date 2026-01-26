El alcalde de Vilaboa pide a la Xunta el nivel 2 y la suspensión de las clases: "Estamos desbordados"

Archivo - Desbordamiento del río Miño, a 28 de enero de 2025, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio pontevedrés de Vilaboa, César Poza, ha pedido al Ejecutivo gallego que decrete el nivel 2 de emergencia ante las fuertes lluvias y la suspensión de la actividad lectiva durante la jornada del martes.

Poza, consultado por Europa Press, ha explicado que tuvieron una mañana "llena de incidencias", los ríos, sobre todo Riomaior, sufren desbordamientos en varios puntos y también se produjeron cortes de vías.

"Estamos totalmente desbordados y, el problema, es que la situación empeora", ha señalado el alcalde, que ha detallado que se puso en contacto con el jefe provincial de emergencias.

Así y después de que la Xunta elevase la alerta para este martes a nivel naranja, el alcalde ha pedido a los vecinos que extremen las precauciones, limiten los desplazamientos a lo imprescindible y, ante cualquier incidencia, contacte con el 112 Galicia.

También, en lo referente a la jornada de este martes, el regidor de Vilaboa ha pedido que se suspenda la actividad lectiva en los colegios. El objetivo de esta medida, ha señalado el alcalde, es evitar desplazamientos de riesgo y garantizar la máxima seguridad de toda la comunidad educativa.