El alcalde de Vilanova de Arousa publicará el viernes un vídeo de las personas que intentaron incendiar su casa en 2021

Gonzalo Durán toma esta decisión después de que intentarán quemar su coche la noche de Reyes y ante "la inacción" de las fuerzas de seguridad

El alcalde de Vilanova de Arousa (Pontevedra), Gonzalo Durán, ha anunciado que el próximo viernes, día 13 de enero, hará públicas las imágenes que tomaron las cámaras de seguridad de su vivienda la noche del 13 de septiembre de 2021, cuando dos personas lanzaron pastillas incendiarias al interior de su casa.

En rueda de prensa este lunes, el regidor ha asegurado que ha tomado la decisión de hacer públicas estas imágenes ante "la inacción" de las fuerzas de seguridad respecto al caso y después de que la denuncia que interpuso en el juzgado por aquellos hechos haya sido archivada.

Gonzalo Durán ha explicado que en su día no publicó las imágenes de las cámaras de seguridad porque la Guardia Civil le pidió "que no lo hiciera", ya que perjudicaba la investigación y el esclarecimiento de los hechos.

"He tardado un año en hacerlo porque confiaba en el trabajo de las fuerzas de seguridad. Ahora que ya sé que no están trabajando en el tema y que la causa está archivada ese argumento ya no sirve de nada, con lo cual el viernes 13 de enero haré públicas esas imágenes", ha resumido.

En ellas, ha explicado el alcalde vilanovés, "se ve perfectamente y durante bastantes segundos" andar a una pareja alrededor de su casa. Gonzalo Durán ha asegurado en repetidas ocasiones que viendo las imágenes esa pareja "es fácilmente reconocible".

"Este es un pueblo pequeño y por mucho que lleven la cara tapada, por la forma de andar y por la ropa que llevan, se les conoce perfectamente. Seguro que muchas personas de Vilanova van a decir esos son 'fulano y menganita'", ha detallado Durán.

PERITOS CRIMINALÍSTICOS

Asimismo, el alcalde de Vilanova también ha revelado que, "a título absolutamente personal", ha contratado a una empresa de peritos criminalísticos que llevan algo más de un mes trabajando en lo que él ha definido como "un atentado". "Una vez que tenga las conclusiones de sus investigaciones, las aportaré a la causa", ha indicado.

"Todo esto no lo hago solo por mí", ha continuado Gonzalo Durán, que ha afirmado que la hipótesis con la que se está trabajando es que tanto el intento de incendio de su casa como el de su vehículo tienen la misma autoría. "Por lo tanto es un reincidente", ha clamado el regidor.

"Cuando una persona tiene la patología o el vicio de prender fuego a bienes ajenos, la próxima víctima puede ser cualquier persona que en algún momento se cruce con esos elementos. Un día van a quemar vivo a alguien y no lo quiero tener en mi conciencia", ha censurado.

COINCIDE EL 'MODUS OPERANDI'

Sobre el intento de incendiar el coche del alcalde, que tuvo lugar la noche del día de Reyes, Gonzalo Durán, ha indicado que la Guardia Civil tiene en su poder vídeos de la cámara de seguridad de un establecimiento comercial situado donde estaba aparcado el vehículo en los que se ve la secuencia.

El regidor ha explicado que solo ha tenido oportunidad de ver tres segundos del vídeo del segundo incidente, pero ha augurado que "sí que puede ser la misma persona" que intentó incendiarle la casa.

También coincide el 'modus operandi' de los hechos, ha apuntado, ya que en 2021 los agresores utilizaron pastillas de encender barbacoas que lanzaron al interior de la vivienda. En esta ocasión, ha afirmado que se utilizaron esas mismas pastillas y una botella de gasolina.

MUESTRAS DE SOLIDARIDAD

El alcalde de Vilanova de Arousa ha agradecido las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido tras el incidente. Llamadas entre las que ha destacado las del presidente de la Xunta, el delegado provincial y numerosos alcaldes, "sobre todo del PP, pero también de otros partidos".

También ha recibido Durán una llamada de la subdelegada de Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, a la que, según ha señalado, manifestó su "profundo malestar por la forma en la que se llevó la investigación".

Gonzalo Durán también ha tenido palabras de solidaridad para el alcalde de A Illa de Arousa, Carlos Iglesias, que el sábado 7 fue víctima de una agresión que le produjo la rotura de una clavícula. "Le he mandado una mensaje de apoyo. Es una persona a la que aprecio mucho", ha señalado.