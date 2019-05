Los alcaldes de Santiago y Teo proponen un convenio de fusión de ambos ayuntamientos y someterlo a referendo

Publicado 07/05/2019 14:14:37 CET

Aseguran que la realidad "social" no se corresponde con la "realidad administrativa" de la zona

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago y candidato de Compostela Aberta a la reelección, Martiño Noriega, y el regidor de Teo y aspirante por Son de Teo, Rafael Sisto, han propuesto elaborar en la próxima legislatura un convenio de fusión de ambos ayuntamientos y someterlo al referendo de los vecinos.

Los dos regidores y candidatos han comparecido este martes en una rueda de prensa celebrada en el local electoral de Compostela Aberta, en la que han defendido esta iniciativa al considerar que existe una "realidad social" y "territorial" que no se corresponde con la "administrativa".

Al respecto, Rafael Sisto ha explicado que, pese a que muchos vecinos de Teo estudian o trabajan en Santiago, no pueden decidir sobre aspectos que le afectan directamente como el servicio de transporte público. "Más allá de la voluntad de fusionarse o no, la realidad es que trabajamos, estudiamos, vamos al Obradoiro..., esta es una realidad social que no está acompañada de la realidad administrativa que se espera", ha indicado.

En este sentido, Martiño Noriega ha destacado que la propuesta de convenio de fusión nace tras cuatro años en los que se comprobaron "importantes limitaciones" en el intento de prestación de servicios en el espacio de la capital en el seno de la mancomunidad.

"Se reactivó el espacio de la mancomunidad y se trabajó por el objetivo de intentar coordinar una sección básica como la de los servicios de emergencias", ha explicado Noriega, que ha señalado que fue un "trabajo serio de dos años que terminó en un acuerdo con la vicepresidencia de la Xunta y la Diputación de A Coruña para crear un parque comarcal". Pese a ello, ha recordado que, finalmente, no se pudo materializar por la "luz roja" del Gobierno central debido a la tasa de reposición.

A ello, conforme ha apuntado el regidor compostelano y candidato, se suma la "constatación" de dificultades para coordinar cuestiones tan "importantes" como la movilidad, la prestación de servicios sociales, las políticas culturales o la puesta en común de los equipamientos.

En este contexto, Martiño Noriega ha defendido que un proceso de fusión permitiría a Santiago convertirse en la "tercera ciudad" de Galicia, al incorporar a sus 100.000 vecinos los 20.000 de Teo. "Supondría conseguir un 10% más de ingresos ordinarios de diferentes administraciones, permitiría habilitar políticas de movilidad por igual, políticas de prestación de servicios de emergencias y de otro tipo...", ha argumentado.

"MOVER MARCOS MENTALES"

Ante estas ventajas, el aspirante de Compostela Aberta ha abogado por "mover marcos mentales" y "ser valientes", "conscientes" de que, aunque la propuesta "no está exenta de riesgos, "parte importante de la población desarrolla su vida en el espacio de la gran capital".

En su intervención, Noriega ha recordado que la capital gallega ya afrontó otros procesos de fusión de municipios como fueron los casos de Enfesta y Conxo y ha señalado que la incorporación de Teo debería motivar una "cierta reordenación de territorial de la ciudad", con la descentralización de servicios.

Todo ello en una intervención en la que, el alcalde de Santiago de Compostela ha precisado que la propia ley de grandes ciudades habilita a las urbes a tener "distritos".

Por su parte, el regidor de Teo ha considerado que la fusión no supondría una "renuncia" de los teenses a su municipio, sino "ganar peso e importancia". "Nos interesa colectivamente apostar por hacer un buen convenio que suponga un beneficio mutuo", ha apuntado.

CONSULTA A LOS CIUDADANOS

Además, en la comparecencia ante los medios celebrada este martes en Santiago, ambos regidores han considerado que este convenio debe de ser sometido a la consulta de los ciudadanos y ser validado por las dos corporaciones.

"Es indispensable, más allá de que este debate sea presentado por una cuestión de transparencia", ha insistido Martiño Noriega.

Precisamente, Compostela Aberta y Son de Teo han organizado para la tarde de este martes un debate abierto, que tendrá lugar en Santiago de Compostela, sobre la fusión de ambos municipios.