La alcaldesa de A Coruña exige a la Xunta inversión: "No hemos recibido ni un solo euro"

Pide no tener una visión "partidista" sobre los muelles para no cometer "errores del pasado"

La socialista, que repetirá como candidata en las municipales, ve en el secretario xeral del PSdeG un líder "solvente y con propuestas"

A CORUÑA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que aspira a revalidar gobierno en las próximas elecciones municipales y a obtener la mayoría absoluta, exige a la Xunta inversión para la ciudad "más importante de Galicia" frente al "ninguneo y desprecio hacia los coruñeses" por parte de los populares. "No hemos recibido ni un solo euro de la Xunta durante la pandemia", sentencia en una entrevista con Europa Press.

Sobre su mandato, destaca que hicieron "frente a la emergencia sanitaria con medidas novedosas como habilitar el pabellón de los deportes como albergue para personas sin techo,", señala como ejemplo, a lo que suma las ayudas para que los menores sin acceso a ordenador o impresora pudieran seguir con sus estudios desde sus casas.

"20 millones de euros", dice sobre las concedidas con "recursos propios, sin ayudas de otras administraciones más allá de una de la de la Diputación de A Coruña". "Incluso en lo que no era competencia municipal", apunta, aludiendo, entre otras, a las desinfecciones en centros escolares.

Por otra parte, hace referencia a las medidas para adaptar A Coruña "al futuro" en materia de movilidad y configuración urbana. "Buscando una ciudad más amable, más sostenible, con más espacio para las personas". Al hacer balance de estos tres años de mandato, cita también la "erradicación" del botellón en Méndez Núñez o el plan de recuperación de parques y jardines, entre otras actuaciones.

INVERSIÓN EN BARRIOS

Y es que Inés Rey argumenta que la política municipal "a veces no es tanto proyectos estrella". Al hilo de ello, precisa que a ella uno de los que que más le ha gustado es recuperar el quiosco de la plaza de Ourense, en colaboración con Down Coruña, para un proyecto de inclusión, al tiempo que destaca la medida de colocar un columpio adaptado para que una niña con discapacidad motora pueda ir al parque.

La alcaldesa reivindica también partidas como "los 37 millones invertidos en todos los barrios de la ciudad". "No hay ninguno al que no le hayamos prestado atención", apostilla, al tiempo que incide en que el trabajo de estos tres años está "dando sus frutos" y apunta, especialmente, a medidas como la peatonalización de calles; la reforma de mercados municipales o la "recuperación" del parque de Santa Margarita.

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN

Rechaza, mientras, que no se estén cumpliendo los acuerdos con la Marea Atlántica con la diligencia que la formación instrumental le ha pedido o que no haya diálogo, algo que reprochan desde el BNG y el PP. Sobre esta crítica, afirma que es "fácilmente desmontable". "De los 178 asuntos que han ido a pleno en tres años, 177 han sido aprobados y, de esos, 58 han sido por unanimidad".

"Si no hubiera diálogo no se conseguiría que se hubiesen aprobado", asegura. "Lamento que la oposición no tenga un modelo de ciudad alternativo y nada que ofrecer a los ciudadanos, los números están ahí, la voluntad de diálogo es clara y manifiesta".

"Llegué -al consistorio-- sin tener cargos políticos previos y con la intención de mirar hacia el futuro y no mirando al retrovisor, es decir, perdiendo el tiempo", responde al ser preguntada si cree que la Marea Atlántica ha facilitado la gobernabilidad al PSOE frente a la política de este último en el anterior mandato con la citada formación.

"Los ciudadanos no reclaman ese tipo de política, quieren que la ciudad avance, recuperar el liderazgo que había perdido en los últimos ocho años, volver a sentir el orgullo coruñés", señala Rey, para quien eso es algo "recuperado" con el actual gobierno. "Con diálogo, trabajo y sin perder el tiempo en críticas que no aportan nada".

Sobre la petición de una reunión de la Marea Atlántica para abordar la ejecución de los acuerdos, incide en que el gobierno municipal está dispuesto "a sentarse con todos los grupos" y de este remarca que fue el "único" con disposición a negociar el presupuesto para este año. "310 millones, los más altos de la historia, 25 millones más que en Vigo".

EXIGENCIAS A LA XUNTA

Cuestionada por las exigencias de la ciudad al presidente de la Xunta y si le ha pedido una reunión, confirma que, tras el encuentro de Alfonso Rueda con los líderes de la oposición, ya ha solicitado este encuentro. "Toca reunirse", apela.

En cuanto al trato del expresidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, con la urbe coruñesa y el que espera del nuevo titular del Ejecutivo gallego, asegura: "No he visto ningún cambio desde que Rueda ha tomado posesión, apunta a políticas continuistas".

Y es que para Inés Rey, para los populares, A Coruña la ciudad "más importante de Galicia, no cuenta". "Me gustaría que se diera cuenta de la importancia que tiene esta ciudad, no puede ser que la Xunta no invierta un solo euro, que todo lo que diga son promesas". "No sabemos nada de su política de vivienda, industrial, de sanidad o de educación", dice sobre el Ejecutivo gallego.

"Lo único que ha hecho es rehabilitar un edificio para no pagar alquileres, me parece muy bien que mire por sus funcionarios y sus recursos, pero no estaría de más que mirase, de vez en cuando, para los coruñeses". "No hemos recibido ni un solo euro de la Xunta durante la pandemia después de haber recibido cientos de millones de euros del Gobierno central", añade sobre las transferencias estatales a la autonomía.

EL PSDEG Y FORMOSO

En otro orden de cosas, sobre el futuro del PsdeG de cara a las autonómicas, argumenta que su actual secretario xeral, al que Inés Rey respalda como candidato a la presidencia de la Xunta, es "un líder solvente, con propuestas" y "pegado a la realidad". Además, apunta a "su experiencia importante en la gestión municipal" como alcalde de As Pontes y presidente de la Diputación de A Coruña.

"Tiene un modelo de país y unas políticas de progreso". Por todo ello lo ve "perfectamente capacitado para liderar el gobierno gallego y ser alternativa a unas políticas del PP destructivas en algunos ámbitos como la educación o la sanidad e inexistentes en otros como la política energética, la demográfica o la industrial".

REPETIRÁ COMO CANDIDATA

En su caso, ratifica que optará a la reelección y que lo hará manteniendo "las premisas" con las que se presentó. "Tener un modelo de ciudad que mejore la vida de los ciudadanos, recupere ese orgullo coruñés". "Cuando uno sale a jugar el partido sale a ganar", contesta sobre si su objetivo es lograr la mayoría absoluta.

Mientras, Inés Rey no cree que la incorporación de la exedil de Ciudadanos Mónica Martínez al gobierno local le pueda tener un coste y rechaza de nuevo que sea un caso de transfuguismo. "Se hizo basándose en informes legales y no se alteran las mayorías que hay en el pleno".

FUTURO DE LOS MUELLES

De nuevo en el ámbito municipal y sobre los muelles, pide actuar con "luces largas", pero no concreta si se aportará dinero por ellos. "El ayuntamiento está en disposición de hacer todo lo posible para la recuperación de los muelles para la ciudad y en eso se irán dando paso de la mano de todas las administraciones", afirma incidiendo en que se trabaja en un nuevo protocolo.

"Hay que seguir trabajando en la apertura de los muelles a la ciudad y hacerlo sin una visión cortoplacista y partidista, si no se cometerán errores del pasado, que fue una parálisis absoluta".

La alcaldesa, que, de este mandato, subraya también las cifras de visitantes esta Semana Santa, que "mejoran" las de 2019, emplaza, por otra parte, a la Xunta a aclarar "cuál es su política aeroportuaria" y dice que, en su caso, trabajará para que Alvedro alcance las cifras de antes de la pandemia.