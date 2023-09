La alcaldesa de A Coruña urge a la Xunta medidas para el control del jabalí: "La solución no es dar una jaula"

A CORUÑA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha vuelto a demandar a la Xunta soluciones sobre el control del jabalí y ha remarcado, a preguntas de los periodistas, que "la solución no es dar una jaula para que entre de casualidad" el animal.

Rey ha incidido en que la "responsabilidad es de la Xunta" y le ha instado a "no renegar" de la misma. "Los ayuntamientos no tienen competencia en el control de estos animales", ha recalcado la regidora para quien resolver la presencia de jabalíes en zonas urbanas y periurbanas "no va de propuestas, va de actuación".

Además de pedir al Gobierno gallego que "no eche balones fuera", ha confirmado que han remitido informes policiales sobre la presencia de estos animales en la ciudad a Patrimonio Natural "para exigir responsabilidad y garantizar la seguridad".

SERVICIO DE LIMPIEZA

En cuanto al servicio de limpieza y recogida de basura y los procedimientos judiciales, tras una nueva resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y la detención hace unos meses de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) -- entre otros delitos por blanqueo de capitales y estafa-- ha insistido en que el mismo se está prestando "con absoluta normalidad".

"Hay inspectores en todos los servicios de todas las concesiones", ha añadido la regidora. "Si no se cumplen los pliegos, hay sanciones", ha respondido al ser cuestionada por la situación judicial con motivo de la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la décima edición del Festival Mar de Mares.