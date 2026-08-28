La alcaldesa de Santiago confía en que el nuevo recurso al contrato del bus sea rechazado y que la "demora" sea "mínima"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en rueda de prensa, a 28 de agosto de 2026. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, se ha mostrado optimista sobre el recurso presentado frente al contrato del autobús urbano y espera que sea rechazado y que la "demora" que provoque sobre los plazos previstos sea "mínima". Además, ha incidido en que el Ayuntamiento ya ha enviado los informes de respuesta, en los que considera que "no son admisibles" las cuestiones recurridas.

Según ha desgranado este viernes, el recurso fue presentado el pasado 11 de agosto por la empresa Martín S.A., licitadora que quedó puntuada en el tercer lugar, frente al Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal). Este órgano cuenta con un plazo de un máximo de dos meses desde entonces para emitir una resolución.

El Ayuntamiento preveía firmar el contrato este mismo mes de agosto, aunque, como ha confirmado Sanmartín, tendrá que esperar a que el Tacgal emita su resolución para dar este paso. Por lo tanto, también se podrá ver alterado el plazo dado para la puesta en marcha del servicio, que tiene que hacerse en un máximo de tres meses desde la firma y se preveía que fuese este otoño.

El recurso reclama que se retrotaigan las actuaciones para excluir a la empresa ganadora y para que se vuelva a valorar la que quedó en segundo lugar, según ha dado a conocer la alcaldesa. Por una parte, solicita la exclusión de la unión temporal de empresas (UTE) ganadora, conformada por compañías de Monbus, porque va a recurrir a una empresa externa para el proyecto de estación de servicio al que obliga el contrato y prevé emplear autobuses que no son de su propiedad durante el primer año.

Por otra, considera que la UTE Stellae Urbano Santiago --que quedó en segunda posición-- "infravalora" el presupuesto del personal, lo que supondría un incumplimiento del convenio colectivo, y cree que también incumple el pliego con la oferta de personal ofrecida y que las inversiones no están bien calculadas.

INFORME ENVIADO POR EL GOBIERNO LOCAL

Frente a ello, el gobierno local ha enviado un informe técnico y jurídico apoyado en un análisis pericial donde se justifican todas las cuestiones alegadas. En esta respuesta, según Sanmartín, se ha aclarado que la recurrente "confunde" la solvencia económica y técnica.

También se ha justificado que, en relación a los costes recogidos por Stellae en su oferta, que el cumplimiento de los convenios se tiene que verificar durante la ejecución del contrato y que la mesa de contratación no puede presuponer incumplimiento en tanto no sé dé una baja temeraria.

No obstante, aunque ha insistido en que esto tipo de recursos son "habituales" en contratos de esta envergadura, ha mostrado igualmente su "preocupación" por la presentación del recurso debido a la "demora" que se está generando debido a él. "Tenemos mucha confianza en que se ha hecho un buen trabajo y que el resultado será falorable", ha valorado.