La alcaldesa de Santiago ve "avances" con policía y bomberos, pero pide "tiempo" para analizar sus propuestas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha asegurado que las negociaciones con los sindicatos sobre el conflicto con bomberos y policías "avanzan", pero es necesario "tiempo para estudiar todas las propuestas".

Preguntada por los medios de comunicación este martes por el estado de las conversaciones, la mandataria municipal ha señalado que "se necesita tiempo para estudiar las propuestas, mirar las opciones, los encajes que se tienen desde el punto de vista presupuestario y planificar el calendario, los tiempos y cantidades".

En este contexto, ha indicado que se están tratando diferentes cuestiones y que hay un "buen espíritu de trabajo dentro del grupo que se creó para este fin".

"Por un lado está muy avanzado el tema del expediente para el pago de las horas extraordinarias que están pendientes y por otro lado se está hablando de esa cantidad que debe de ir en el complemento específico asociado a la nocturnidad y festividad", ha explicado.

Además, ha ampliado, también se está hablando de temas que tienen que ver con el incremento de la cantidad que se paga por la hora extraordinaria.

Según la alcaldesa, algunos de ellos son temas que simplemente desarrollaran en el propio Ayuntamiento y otros "requieren de un estudio y análisis específicos" para "determinar exactamente lo que la gente está trabajando y para llegar a un acuerdo con un calendario".

"Insisto en que creo que se avanza, pero lo que tenemos que hacer es dejar que se pueda negociar, con calma y tranquilidad y poder tener tiempo también para estudiar todas las propuestas", ha concluido.