Alcoa rechaza participar en una mediación sobre el "incumplimiento" del acuerdo de viabilidad que denuncia el comité

Archivo - Trabajadores de Alcoa San Cibrao durante un encadenamiento frente a la subdelegación del Gobierno en Lugo, a 14 de julio de 2025, en Lugo, Galicia (España). La movilización busca reclamar una solución urgente para garantizar el futuro de la plan - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alcoa ha rechazado participar en una mediación que solicitó el comité de la planta de San Cibrao (en Cervo, Lugo) por el "incumplimiento" del acuerdo de viabilidad. "Creo que es un hecho que puede ver cualquier persona, dado que en ninguno de los ámbitos firmados la empresa ha cumplido", afirma el representante de los trabajadores, José Antonio Zan.

"Lo que es peor todavía es que el Gobierno siga siendo, desconocemos por qué oscuras razones, rehén de Alcoa", añade el presidente del comité, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

El comité acusa a Alcoa de "mala fe más que manifiesta, porque ya ni siquiera se atreve ir a un mediador para que les saque los colores y les diga que tiene que cumplir con lo que tienen firmado".

A su juicio es "vergonozso" que "se atreva a salir diciendo que apoya a los trabajadores y les da las gracias y al mismo tiempo les esté perjudicando en fechas navideñas cambiándoles los acuerdos que había históricos para que pudieran disfrutar parte de ellos en sus casas en fechas como el 24 y el 31 de diciembre".

Asimismo, asegura que la dirección está "incluso perjudicando la salud mental de los trabajadores en temas tan graves como haberlos cambiado de departamento y ahora contratar ETT para que hagan sus trabajos sin permitir que vuelvan a su departamento de origen, que es lo que quieren todos".

COMUNICACIÓN EMPRESA

Por su parte, la empresa trasladó a los trabajadores, por vía interna, que había comunicado no participar en la mediación "en este momento", tras haber recibido una solicitud por parte del Consello Galego de Relacións Laborais (AGA) referente a diversas reclamaciones del comité respecto al acuerdo de viabilidad.

"La empresa sigue considerando que la mejor manera de respaldar la viabilidad de San Cibrao es continuar avanzando en la operación segura y eficiente del complejo", destacó la compañía.

Esto, según afirma, "incluye centrarse en el trabajo en curso para completar el rearranque de las cubas de electrólisis, de las cuales más de 290 están en operación hasta el momento; continuar con las obras para ampliar la capacidad del DBR a 104m; seguir asegurando las autorizaciones para el permiso de la cota 110m, y todo ello suponiendo un esfuerzo financiero muy importante por parte de la compañía".

En esa comunicación interna, Alcoa reiteraba su "reconocimiento a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de San Cibrao por el compromiso con la seguridad y la eficacia que demuestran cada día en su trabajo".