Alerta amarilla por altas temperaturas este miércoles en el Sur de Lugo y Sur y Miño de Ourense, según datos de la Aemet

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que este miércoles habrá alerta amarilla por altas temperaturas en el Sur de Lugo, Sur y Miño de Ourense.

Según se expone en su página web, la previsión en que las zonas anteriormente citadas puedan alcanzar una temperatura máxima de 36º. En el caso del Sur de Ourense, se esperan las mayores temperaturas en el entorno de Verín.

A mayores, la Xunta ha extendido la alerta amarilla a la Zona de Valdeorras, que comprende O Barco de Valdeorras, Larouco, Petín, A Rúa, Rubiá y Vilamartín de Valdeorras.

Una vez más el Gobierno gallego ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones para evitar posibles efectos adversos sobre la salud, ya que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar problemas de salud como mareos, cansancio, debilidad, fatiga, calambres musculares, síncopes, deshidratación, insolación y golpe de calor.

En este sentido, la Consellería de Sanidade ha recordado la necesidad de beber más líquidos sin esperar a tener sed; evitar las comidas copiosas; utilizar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, así como sombrero, gafas de sol, crema de protección solar y calzado fresco, cómodo y transpirable; permanecer en espacios ventilados o climatizados y buscar la sombra, entre otras pautas.