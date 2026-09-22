En alerta amarilla el interior de Pontevedra este miércoles por altas temperaturas

Varias personas descansan a la sombra, a 4 de septiembre de 2026, en A Cañiza, Pontevedra - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El interior de la provincia de Pontevedra continuará este miércoles en alerta por altas temperaturas, si bien el nivel de aviso desciende y pasa a amarillo.

Según las predicciones remitidas por MeteoSalud, y en el ámbito del Plan de Actuación de la Xunta de Galicia frente a posibles efectos de altas temperaturas, para este miércoles permanecerá activa alerta por episodio de calor, nivel amarillo, en el interior de Pontevedra.

De este modo, los ayuntamientos afectados serán: Agolada, O Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces.

Según la predicción de MeteoGalicia, durante el miércoles continuará la influencia de las altas presiones sobre Galicia, con circulación del noreste persistiendo la masa de aire cálido en superficie.