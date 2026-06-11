Alerta amarilla por temperaturas de hasta 36 grados en Ourense y Pontevedra este viernes

Archivo - Dos bañistas en el río de Leiro en plena ola de calor - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla para este viernes, 12 de junio, por temperaturas que pueden alcanzar hasta 36 grados en las provincias de Ourense y Pontevedra.

En concreto, esta alerta amarilla de la agencia estatal irá de las 13,00 a las 21,00 horas, en la zona del Miño de Pontevedra y Ourense, así como en las Rías Baixas.

Por su parte, MeteoGalicia amplía este aviso amarillo también a la zona del sur de Lugo, en la Ribeira Sacra, con temperaturas máximas de 36 grados.

MeteoGalicia explica que este jueves, 11 de junio, irá entrando una masa de aire cálido que, junto con un cielo muy despejado sin nubes, ocasionará que las temperaturas asciendan con fuerza a partir de este mediodía.

Asimismo, la agencia de meteorología gallega advierte de que las jornadas más cálidas serán el viernes y el sábado. Además, prevé tormentas en el interior durante el domingo.